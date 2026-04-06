Camino al Mundial 2026: cómo le fue al resto del grupo de Argentina en los amistosos previos

El defensor de la corona se despidió de su gente en la última fecha FIFA, pero sus rivales en el Grupo J de la Copa del Mundo también vieron acción.

Los rivales de la Albiceleste tuvieron acción durante la fecha FIFA de marzo.

Argentina ya se despidió de su gente de cara al inicio del Mundial 2026 , en el cual tendrá la enorme responsabilidad de defender la corona que logró cuatro años atrás en Qatar. El combinado nacional de fútbol dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J, junto a Jordania, Austria y Argelia.

Como parte de su preparación, la Albiceleste disputó dos partidos en La Bombonera ante selecciones menores, lo que llevó a muchos especialistas a cuestionar su calidad como herramienta para mejorar de cara al comienzo de la Copa del Mundo. En ese mismo contexto, sus rivales durante la competencia también aprovecharon para disputar encuentros amistosos.

Argentina optó por algo distinto: apostó por juntar al grupo, evaluar su presente y enfrentarse a rivales de menor jerarquía tras la cancelación de la Finalissima ante España , que debía disputarse en Qatar. Ante este escenario y con poco tiempo, se enfrentó a Mauritania y Zambia , dos equipos que quedaron lejos de clasificar al Mundial 2026.

El primer choque fue un 2 a 1 a favor en La Bombonera , donde la imagen brindada no fue la mejor y generó fuertes críticas tanto fuera como puertas adentro. Incluso, Emiliano Martínez, referente de la Albiceleste, señaló que no estuvieron ni cerca de dar la imagen esperada.

Luego, ante Zambia la situación cambió para bien. Con titulares, el equipo dominó de principio a fin y terminó ganando por 5 a 0, aunque la diferencia pudo ser mucho más abultada. Sin embargo, los dirigidos por Scaloni impusieron la lógica y no se exigieron físicamente, un aspecto importante, ya que esta fecha FIFA dejó varias bajas de cara a la Copa del Mundo.

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Grupo J: cómo les fue a los rivales de los campeones del mundo

Los tres rivales de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 también vieron acción en esta ventana de marzo, destinada exclusivamente a compromisos internacionales. El cuerpo técnico tomó nota de estos encuentros, que marcaron cómo llegarán a la competencia.

Argelia

Inicio contundente para los africanos, que se impusieron por 7 a 0 ante Guatemala, un resultado que, por el desarrollo, dejó la sensación de que pudo ser aún más abultado debido al gran nivel demostrado por el rival en el debut de la Albiceleste.

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Amine Gouiri fue el más destacado ante los centroamericanos con dos tantos, mientras que su máxima estrella, Riyad Mahrez, anotó de penal. Luego llegó el turno de enfrentar a Uruguay, en un empate 0 a 0 donde la mejor imagen la dejó la Celeste, que tuvo más intentos de remate al arco, aunque ninguno fue efectivo.

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Austria

Los europeos tuvieron una fecha FIFA más que positiva. Si bien no parten como candidatos, demostraron que no irán al Mundial 2026 a pasear. Golearon por 5 a 1 a Ghana con una gran actuación de su máxima figura, Marcel Sabitzer. El ex Manchester United fue el conductor de un equipo que anuló por completo a los africanos.

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Si este resultado había preocupado a los dirigidos por Lionel Scaloni, el segundo amistoso también dejó advertencias. Si bien sufrió ante Corea del Sur, fue lo suficientemente efectivo, ya que convirtió en gol la única situación con la que contó y, con eso, sumado a las grandes intervenciones del arquero Patrick Pentz, se llevó el triunfo por la mínima.

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Jordania

El eslabón más débil del Grupo J no pudo sacar buenas conclusiones de esta fecha FIFA. Empezó ganando 2 a 0 ante Costa Rica en su primer encuentro, pero los Ticos encontraron en los últimos cinco minutos las oportunidades para empatar, gracias a los agónicos tantos de Josimar Alcócer y Warren Madrigal.

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El segundo partido fue ante Nigeria, un cruce que no resultó nada fácil. Los africanos remontaron en la primera parte la ventaja que habían conseguido los jordanos. Recién a los 77 minutos del complemento, Mohammad Al-Dawud logró igualar el marcador, que terminó en empate y tuvo como detalle la expulsión de Alex Iwobi, una de las figuras de las Águilas Verdes.