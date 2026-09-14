Dólares del colchón: vence un plazo clave, el Senado aún no aprobó Inocencia Fiscal II y piden otra prórroga

Dentro de ocho días expira el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias de 2025, que es clave para activar el pase al régimen simplificado. El proyecto oficial obtuvo dictamen en comisión, pero todavía resta el tratamiento en el recinto.

Quedan solo 8 días para el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias 2025 y falta que el Senado apruebe Inocencia Fiscal II.

El ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió días atrás a un grupo de estudiantes que le digan a sus padres que saquen los dólares de abajo del colchón . En ese sentido, el Senado acaba de dar un paso para intentar allanar ese deseo del titular del Palacio de Hacienda, aunque todo parece indicar que tendrán que postergarse nuevamente los plazos legales de uno de los pasos claves para el régimen de Inocencia Fiscal.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta aprobó el dictamen del proyecto de Inocencia Fiscal II que llegó de Diputados, que es el mismo que envió Caputo a instancias de las sugerencias de un grupo de contadores referentes en las redes sociales.

Ahora haría falta que las autoridades incluyan el tratamiento en la próxima sesión, que aún no tiene fecha confirmada. Los tributaristas descuentan que va a ser necesario que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergue una vez más el plazo para la presentación de la Declaración Jurada de 2025, que es clave para el pase al nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias simplificado .

La fecha para ese trámite y el pago del saldo generalmente es en junio, pero como Caputo decidió meter los cambios a Inocencia Fiscal I, el vencimiento se pasó para el 27 de julio. Como la Cámara de Diputados demoró el tratamiento, el Gobierno decidió mantener la fecha del día de pago para asegurarse los fondos, pero pasó el nuevo plazo para las Declaraciones Juradas para el 27 de agosto. Llegado ese momento, nuevamente postpuso e l vencimiento para el 22 de septiembre.

Al momento, quedan ocho días y se estima que, aunque se trate en recinto y se convierta en ley antes de ese lapso, no habría tiempo para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma y ARCA emita la resolución general correspondiente y modifique el aplicativo que se usa para presentar la información.

Martín Caranta, tributarista del estudio Lisiki, Litvin & Abelovich, comentó a Ámbito que el vencimiento "ya debería prorrogarse" nuevamente y consideró que ARCA debería contemplar, además, unos 15 días más para darle tiempo a los contadores a presentar los papeles.

Caranta fue invitado por los senadores a explicar el proyecto. "La experiencia fue muy positiva. La oposición formuló preguntas conducentes", dijo el profesional, quien destacó que hubo consultas sobre cómo podría afectar Ganancias Simplificado a la coparticipación.

El problema de la demora para la presentación de la Declaración Jurada sería el menor. El 24 de septiembre vence el primer anticipo de 2026, que se calcula en función del impuesto determinado en el período anterior.

Los contribuyentes ya pagaron el 27 de julio un importe que se supone que es el saldo de 2025 y que debería estar bien calculado, por lo que la primera cuota del anticipo de 20% se podría hacer en base a ese cálculo. Pero si de la Declaración Jurada que se va a presentar ahora surgiera alguna diferencia en función de alguna observación de ARCA, el anticipo quedaría mal calculado.

Caranta propuso entonces que ARCA postergue ese pago para el mismo día en que se presenta la Declaración Jurada o permitir integrar las eventuales diferencias sin que se le cobre intereses a las personas.

Dólares del colchón y el beneficio de la Inocencia Fiscal

El contribuyente deja el régimen general de Impuesto a las Ganancias y pasa al Simplificado, donde ARCA no le va a pedir que informe los bienes que tiene al inicio y al final de cada ejercicio. ARCA solo se va a concentrar en los gastos y la facturación de cada ejercicio y le va a mostrar una Declaración Jurada ya preparada para que la persona la apruebe o la rectifique. En este caso, el organismo supone que todos los bienes informados en la declaración jurada base están bien y dan por buenos los de 2023 y 2024, en este caso. Por eso podría empezar a usar dólares del colchón sin problemas.

Los cambios propuestos

Los principales cambios a Inocencia Fiscal I son: