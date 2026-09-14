Créditos hipotecarios del Banco Ciudad 2026: cómo acceder a la tasa más baja del mercado

La nueva tasa mejora las condiciones para quienes buscan comprar su primera vivienda y necesitan cubrir una parte importante del valor con un crédito.

La baja de la tasa mejora las condiciones para quienes buscan financiar su primera vivienda.

El Banco Ciudad volvió a mover sus créditos hipotecarios y redujo el costo de una de las opciones destinadas a la compra de la primera vivienda. Con el cambio, la entidad porteña pasó a ofrecer una de las tasas más bajas del mercado para quienes necesitan financiar una propiedad.

El beneficio tiene condiciones particulares y no se aplica de la misma manera a cualquier operación. El tipo de vivienda, los ingresos y la relación del solicitante con el banco son algunos de los puntos que entran en juego al momento de pedir el préstamo.

Ciudad Primera Vivienda tiene una tasa nominal anual fija del 6,5%, frente al 7,5% de la opción general para primera vivienda. Ese punto porcentual de diferencia corresponde a una bonificación a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El crédito ofrece una tasa más baja y permite arrancar la gestión desde WhatsApp.

Para un préstamo UVA de $100 millones tomado a 25 años, la cuota inicial es de aproximadamente $658.000. En ese caso, se necesitan ingresos mensuales desde $2.632.000, ya que el pago no puede superar el 25% de lo percibido por el solicitante o su grupo familiar.

El crédito está expresado en UVA, cuyo valor se actualiza de acuerdo con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). La cuota se mantiene fija en UVA, pero el monto abonado en pesos cambia con la cotización de esa unidad.

Requisitos para solicitar el préstamo hipotecario del Banco Ciudad

Ciudad Primera Vivienda está destinada a la compra de una primera vivienda única, familiar y permanente ubicada en CABA. El inmueble puede tener hasta 80 metros cuadrados cubiertos y un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado.

El monto máximo es de $150 millones, con un plazo de hasta 25 años. Para la compra de una vivienda familiar y permanente, el banco puede financiar hasta el 75% de su valor.

Entre los requisitos generales se pide DNI y no registrar antecedentes desfavorables en el sistema financiero ni en los registros de la entidad. Sobre el inmueble se debe presentar el título correspondiente y, cuando sea necesario, el reglamento de copropiedad y los comprobantes con sus datos. La aprobación final queda sujeta al análisis crediticio del Banco Ciudad y a la documentación presentada durante el proceso.

La tasa bonificada busca hacer un poco más accesible la compra de la primera vivienda. Freepik

Cómo iniciar el trámite desde WhatsApp a través de Bit

La gestión puede comenzar a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp. El número habilitado para realizar la consulta es 11-5150-505.

Desde allí se puede iniciar el contacto por el crédito y avanzar con los primeros pasos antes de presentar los papeles. También es posible consultar las condiciones desde la página web de la entidad o acercarse a una sucursal.

Quiénes pueden pedir el crédito: sueldos, monotributistas y garantes

Los empleados en relación de dependencia pueden acceder si cobran sus haberes en el Banco Ciudad. Quienes actualmente reciban el sueldo en otra entidad tienen la posibilidad de trasladar su cuenta para cumplir con esta condición.

Los monotributistas, autónomos y responsables inscriptos también están contemplados, pero deben contratar el Paquete Crecer y mantenerlo durante toda la vigencia del préstamo. La forma de demostrar los ingresos cambia según la actividad y la situación fiscal de cada persona.

En el caso de los asalariados se piden los últimos tres recibos de sueldo. Los monotributistas deben presentar los últimos tres pagos del régimen y la constancia de inscripción, mientras que para responsables inscriptos se solicita una certificación de ingresos y los últimos tres pagos de aportes previsionales.

También se puede sumar un garante en actividad para computar sus ingresos al definir el monto prestable. Esa persona debe acreditarlos en el Banco Ciudad y, si trabaja de manera independiente, cumplir además con la vinculación exigida por la entidad.