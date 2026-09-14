Macklemore fue apartado de la gira de Ed Sheeran tras hacer comentarios a favor de Palestina durante sus shows + Agregar ámbito en









El promotor de Sheeran declaró el lunes que los recintos que iban a recibir los shows de la gira amenazaron con retirarse si rapero estadounidense figuraba en el cartel.

Polémica en EEUU con el rapero y sus dichos durante la previa a los shows de Ed Sheeran.

El rapero estadounidense Macklemore fue excluido de la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran, tras sus discursos a favor de Palestina durante sus actuaciones de apertura de la gira. El promotor de Sheeran declaró el lunes que los recintos que iban a recibir los shows de la gira amenazaron con retirarse si Macklemore figuraba en el cartel.

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“Como promotores de la gira US Loop Tour de Ed Sheeran, hemos sido notificados por los recintos de las próximas fechas de la gira en EEUU de que no permitirán que Macklemore participe en el concierto, lo que resultaría en la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans”, declaró Messina Touring Group, promotor de conciertos de Sheeran desde hace mucho tiempo, en un comunicado replicado en el portal The Hollywood Reporter. “Tras conversaciones con las partes interesadas, Macklemore no actuará en las fechas restantes de la gira”.

Los dichos de Macklemore a favor de Palestina durante sus shows Esta decisión se produce poco más de una semana después de que Macklemore, quien desde hace tiempo apoya la causa de una Palestina libre, recibiera una importante reacción negativa de grupos proisraelíes tras pronunciar discursos a favor de Palestina durante sus actuaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey los días 4 y 5 de septiembre.

“Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: ¡Palestina Libre!”, dijo al público durante su primera presentación. “Dije: ‘¡Palestina Libre!’. Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente, desde Gaza hasta la Cisjordania ocupada, sepa que no nos hemos olvidado de ellos”.

El Consejo Israelí-Estadounidense lanzó una petición para que lo excluyeran de la gira. El rapero reafirmó su postura, dirigiéndose a los miembros judíos del público durante su siguiente concierto para aclarar que "criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio no es en absoluto una crítica hacia ustedes. Mi mensaje es de paz; amor para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad".

El lunes pasado también compartió una publicación en las redes sociales en la que escribía que "querer que todos los seres humanos sean tratados por igual nunca debería ser controvertido". Wanting all humans to be treated equal should never be controversial. pic.twitter.com/BOJ9xMoIZn — Macklemore (@macklemore) September 7, 2026 Estaba previsto que Macklemore actuara en todas las próximas fechas de Sheeran en estadios norteamericanos, excepto en los conciertos de Miami del 29 y 30 de octubre. Según el portal Rolling Stone, entre los recintos que se opusieron se encontraban el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Gillette Stadium de Foxborough, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, el Bank of America Stadium de Charlotte, el AT&T Stadium de Arlington y el Raymond James Stadium de Tampa.