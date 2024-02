Dólares en el exterior: en el primer mes de Gobierno, se repatriaron u$s330 millones

Sin duda el gobierno libertario arrancó con el beneplácito de ahorristas e inversores, que en el primer mes de mandato inyectaron una buena dosis de fondos repatriados al mercado interno y eso se reflejó, en parte, en el comportamiento de las cotizaciones de los dólares informales. Fueron u$s 330 millones netos los capitales que los argentinos volvieron a traer al país. Se trata del mayor monto en términos absolutos desde diciembre del 2016 cuando en el advenimiento de la gestión Cambiemos y en medio del blanqueo los argentinos repatriaron más de u$s 2.000 millones.

El dato se desprende del relevamiento del Banco Central (BCRA) que calculó la denominada “formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero o FAE” (en la jerga del mercado “fuga o atesoramiento”) con saldo superavitario de u$s 330 millones como resultado de ingresos netos en concepto de divisas por u$s 366 millones que fueron parcialmente compensados por compras netas de billetes por u$s36 millones.

Por un lado, el resultado de billetes se explicó por las compras netas de las personas físicas por u$s 55 millones (el más bajo del año pasado) menos las ventas netas que realizaron personas jurídicas por u$s 19 millones. Al respecto, no hay que soslayar que la Resolución General de AFIP 5463 que modificó las alícuotas del impuesto a las ganancias y de bienes personales que se perciben en la compra de moneda extranjera con motivos de atesoramiento y en los gastos en moneda extranjera con tarjeta (pasaron a ser del 30% y 0%, respectivamente) entró en vigencia el 13 de diciembre pasado; de esta forma el recargo total a estos consumos es actualmente del 60%: 30% vía impuesto PAIS y el 30% restante como percepción del impuesto a las ganancias o de bienes personales, según corresponda.

Por otra parte, se registraron ingresos netos desde cuentas propias en el exterior por un total de u$s 366 millones. Este resultado se explica principalmente por las transferencias netas recibidas por personas físicas por u$s 198 millones, por Inversores Institucionales y otros por u$s 102 millones, por el Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales por u$s47 millones y por Oleaginosas y Cereales u$s 20 millones.

Además, las inversiones directas de no residentes en el sector privado (incluyendo el sector financiero) registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por u$s 90 millones.

Si bien hubo otros períodos de repatriación de capitales como diciembre de 2019 (198 millones) y entre 2012 y 2013, y fines del 2022, sin duda el de diciembre 2023 es uno de los más significativos, solo superado por junio 2005 (454 millones), agosto 2005 (1.322 millones) y diciembre 2016 (2001 millones). Además sin mediar, por ahora, ningún blanqueo.

Operaciones del sector financiero

En cuanto al sector financiero, en diciembre pasado las operaciones de la cuenta financiera cambiaria resultaron deficitarias en u$s 1.555 millones, debido fundamentalmente al aumento de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s 1.484 millones y por los egresos netos por préstamos financieros por u$s 71 millones. Según los datos del BCRA, las entidades cerraron así el año pasado con un stock de PGC de u$s 7.312 millones, lo que significó un aumento del 26% respecto del cierre de noviembre. ¿Cómo se explica?: por el aumento en la tenencia de billetes por u$s 1.407 millones de dólares (vinculado con el crecimiento de los argendólares y el efecto impuesto a los bienes personales) y de divisas por u$s 83 millones de dólares.

La tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó así u$s 6.070 millones al cierre del último mes del 2023, stock que representó el 83% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, el conjunto de entidades cerró diciembre con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s 72 millones, reduciendo su posición vendida respecto al cierre del mes previo en unos u$s 187 millones. Durante diciembre, las entidades compraron u$s 104 millones en mercados institucionalizados y otros u$s 82 millones directamente a clientes “forwards”.

Los números del BCRA muestran que las entidades de capitales extranjeros cerraron diciembre con una posición vendida neta de u$s 22 millones, disminuyendo su posición vendida respecto del mes anterior en u$s 97 millones, mientras que las entidades nacionales compraron u$s 89 millones y disminuyeron su posición vendida neta del mes previo hasta los u$s 50 millones.