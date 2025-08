Domingo Cavallo advirtió que la política monetaria "alimenta la expectativa de un salto devaluatorio" y "desalienta la entrada de capitales"

El economista analizó que "no se ha conseguido consolidar un clima de estabilidad monetaria y cambiaria".

“Si bien la salida parcial del cepo produjo un salto cambiario inicial del 10%, que gradualmente se aproxima al 25%, la tendencia de la tasa de inflación no ha variado y se mantiene alrededor del 2% mensual", sostuvo en su blog personal, en donde apuntó que " el nivel de actividad que, a pesar de grandes diferencias sectoriales, se había recuperado hasta el primer trimestre del año, según los indicadores más recientes, está tendiendo a estancarse".

A esa lectura, le añadió una interpretación de la situación del orden financiero: "El problema, que no era esperado por las autoridades económicas, y que preocupa, es que la tasa de riesgo país no ha descendido suficientemente y las tasas de interés que el Tesoro tiene que pagar para renovar los vencimientos de su deuda en pesos ha aumentado significativamente en términos reales". "Tampoco se observa un mejoramiento del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que sigue siendo negativa y no alcanza a ser compensada por la entrada neta de capitales", añadió.