Efecto atraso cambiario: en Argentina un café es hasta 133% más caro que en el resto de los países de la región

"El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario" , sentenció el presidente Javier Milei , al mismo tiempo que cargó contra los economistas que advierten por la apreciación cambiaria, particularmente contra Domingo Cavallo, a quien tildó de "impresentable" y apuntó que "este programa es mucho más exitoso que la convertibilidad" .

“Naturalmente, bajo el actual modelo no hay déficit fiscal, por lo que por ello no es necesario emitir para financiar al Tesoro, la inflación es decreciente y las reservas han aumentado”, escribió el Presidente en una columna en el diario La Nación, con la intención de convencer a los inversores de que no habrá una devaluación.