Autos eléctricos: cuáles son los preferidos por los argentinos y cuánto valen

Las ventas de autos eléctricos crecieron con fuerza durante los primeros meses de 2026 en el país. Conocé cuáles son los modelos más elegidos y cuánto cuestan.

La venta de los autos eléctricos aumentaó más de un 800% y empiezan a ganar terreno en la industria.

Los autos eléctricos empezaron a ganar cada vez más popularidad en Argentina y durante los primeros meses de 2026 el crecimiento fue muy fuerte. Con la baja de aranceles para importar este tipo de vehículos y por la llegada de nuevas marcas al país , las ventas se dispararon y ya aparecen modelos eléctricos entre los más buscados del mercado.

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Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y abril se patentaron más de 2.300 vehículos eléctricos, lo que representa un crecimiento de más del 800%, respecto al mismo período del año pasado.

El modelo eléctrico más vendido en Argentina durante el primer cuatrimestre de 2026 fue el BYD Dolphin Mini. Entre enero y abril patentó 1.299 unidades y logró una gran diferencia respecto al resto de los vehículos del ranking. Este modelo se convirtió en uno de los más elegidos por su precio, tamaño compacto y autonomía. Tiene un motor eléctrico de 88 CV y ofrece una autonomía de entre 280 y 380 kilómetros, dependiendo la versión.

En el segundo lugar apareció el BYD Yuan PRO , un SUV compacto que vendió 496 unidades durante los primeros meses del año. Este modelo tiene una autonomía de 380 kilómetros y un motor eléctrico de 174 CV.

El tercer puesto quedó para el Chevrolet Spark eléctrico, que patentó 142 unidades. Un SUV compacto con una batería de 42 kWh y una autonomía cercana a los 360 kilómetros.

Otro de los modelos que empezó a ganar presencia es el JMEV Easy 3, que se convirtió en el auto eléctrico más económico del ranking. Vendió 94 unidades y se destacó principalmente por tener uno de los precios más bajos del segmento.

También aparecen otros modelos como:

BAIC EU5

Renault Kangoo E-Tech

Geely EX5

Volvo EX30

Great Wall ORA 03

JAC EV30X

BYD DOLPHIN MINI

Precios de los autos más vendidos

Aunque el mercado viene creciendo, los autos eléctricos todavía mantienen precios altos en comparación con los vehículos tradicionales. Según los valores publicados por concesionarias, el modelo más económico del ranking supera los 26 millones de pesos.

El JMEV Easy 3, que es actualmente el eléctrico más barato entre los más vendidos, cuesta alrededor de USD 18.900, lo que equivale aproximadamente a $26.838.000.

Por su parte, el BYD Dolphin Mini, que lidera las ventas, tiene un precio cercano a los USD 22.990 o unos $32.645.800, igualmente el valor en pesos puede variar dependiendo del cambio actual.

El valor de otros autos destacados son:

BYD Yuan PRO: $42.585.800

$42.585.800 Chevrolet Spark eléctrico: $42.529.900

$42.529.900 BAIC EU5: $41.038.000

$41.038.000 Renault Kangoo E-Tech: $51.570.000

$51.570.000 Geely EX5: $49.416.000

$49.416.000 Great Wall ORA 03: $44.020.000

$44.020.000 JAC EV30X: $43.310.000

El modelo más caro del ranking es el Volvo EX30, que tiene un precio promedio de USD 43.500, equivalente a más de $61 millones.

auto eléctrico

Qué conviene más a la larga: cargar nafta o electricidad

Uno de los principales motivos por los que muchas personas empiezan a mirar los autos eléctricos tiene que ver con el ahorro en combustible. Aunque el precio inicial del vehículo suele ser más alto, el costo de uso diario puede ser bastante más bajo en comparación con un auto naftero.

La carga eléctrica en Argentina funciona bajo un sistema de pago por consumo de energía. Desde fines de 2025, YPF modificó el esquema de carga en su red Punto Eléctrico y pasó de una tarifa plana mensual a un sistema que cobra según la cantidad de kWh utilizados:

50 kWh por mes tiene un costo de $39.000

100 kWh ascienden a $72.500

250 kWh, el valor llega a $163.100

500 kWh mensuales el costo se eleva a $290.100

En promedio, un auto eléctrico compacto consume alrededor de 15 kWh cada 100 kilómetros recorridos. Esto hace que el gasto mensual dependa directamente de cuánto se use el vehículo y de dónde se realice la carga.

Las personas que pueden cargar el auto en su casa generalmente logran costos más bajos que quienes dependen exclusivamente de cargadores públicos. Además, hay otros factores que ayudan a reducir el gasto:

el frenado regenerativo

un manejo urbano eficiente

una menor cantidad de piezas mecánicas

menos mantenimiento general

A diferencia de un auto naftero, los eléctricos no necesitan cambios de aceite ni muchos de los servicios tradicionales de mantenimiento y el crecimiento del mercado muestra que cada vez más personas empiezan a considerar a los autos eléctricos como una alternativa.