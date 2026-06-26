El gasto de los hogares avanzó 0,7% mensual en mayo, pero el consumo masivo sigue en niveles bajos

La desaceleración de precios descomprimió la presión sobre los ingresos reales y favoreció el consumo en mayo. En el detalle sectorial, Vivienda, alquileres y servicios públicos lideraron las alzas, mientras indumentaria, transporte y recreación retrocedieron.

El consumo consolidó una tibia señal de recuperación en mayo. Según el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las ventas minoristas anotaron una mejora del 0,9% interanual, mientras que la medición desestacionalizada evidenció un avance del 0,7% respecto a abril.

Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales de manera mensual, expandiendo y complementando los aportes de información que realiza la Cámara a la actividad económica.

Según el estudio, en mayo el IC registró un crecimiento interanual del 0,9%, recuperándose en el último bimestre tras un primer trimestre de variaciones interanuales negativas. Para evaluar el desempeño frente al mes previo se utiliza la variación intermensual desestacionalizada. Lo que esta metodología permite es aislar las fluctuaciones estacionales y los efectos calendario específicos de cada período , ofreciendo una lectura más limpia de la tendencia de fondo. Esta medición muestra que en mayo el IC creció un 0,7% respecto a abril.

La mejora del consumo se apoyó en el enfriamiento de los precios, que anotaron una nueva desaceleración tras la escalada iniciada a mediados de 2025. La variación mensual del IPC fue de 2,1% para el mes de mayo, mostrando así el menor avance de precios desde septiembre de 2025. Sin embargo, la variación interanual avanzó y se ubicó en 33,2%.

Según el informe, "la desaceleración de la inflación sucedida durante los últimos meses descomprime la presión sobre los ingresos reales de los hogares , lo que dio lugar a una leve recuperación en el ingreso disponible, lo que favorece el consumo". En concreto, el estudio señala que el ingreso disponible de los hogares acumula dos meses de variación interanual positiva en comparaciones contra meses de 2025 donde ya había sucedido una recuperación en niveles tras el fuerte descenso de 2024.

El detalle por rubro

El análisis sectorial refleja un desempeño heterogéneo. La evolución de los distintos componentes del indicador no fue lineal, registrándose movimientos contrapuestos que se desvían del promedio general.

En el desglose, Indumentaria y calzado retrocedió 1,7% interanual, restando apenas 0,1 p.p. al promedio. En contraste, Transporte y vehículos anotó una merma del 7,7% y le quitó 1,1 p.p. de crecimiento al índice general, un desempeño explicado casi en su totalidad por el freno en los patentamientos tras los picos del año anterior.

Por su parte, Recreación y cultura se contrajo un 10,1% interanual y aportó -0,7 p.p., sumando presión a la baja y recortando el margen de mejora que mostró el consumo general en mayo.

En tanto, Vivienda, alquileres y servicios públicos registró un incremento estimado del 7,4% interanual, lo que significó un aporte neto de 1,3 p.p. al nivel general. Esta mejora se explica de forma mayoritaria por el incremento en el consumo de los servicios regulados.

El resto de los rubros anotó un incremento interanual del 2,7% y le sumó 1,5 p.p. al promedio general de mayo. Así, la demanda en estos sectores logró quebrar el techo de la prepandemia, ubicándose apenas por encima del registro de mayo de 2019.

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Los bienes de consumo masivo y el crédito

Según el informe, el sector cerró abril con una caída del 3,8% en la comparación interanual, pero logró un avance del 1,1% intermensual en la serie desestacionalizada. El dato confirma la trayectoria irregular y los vaivenes que exhibe la demanda en el primer semestre del año.

Tras una fuerte caída a principios de 2024, el crédito en términos reales creció sostenidamente desde entonces hasta los últimos meses del 2025. A partir de allí, las tarjetas de crédito y préstamos personales muestran una consecución de meses de caída.

Ele studio señala que una consecuencia de la evolución del crédito a hogares se observa en la evolución del consumo de bienes durables. Dado el vínculo entre préstamos y compra de bienes durables, las series tienden a tener comportamientos hermanados. En este marco, se observa que en los últimos meses el patentamiento de automóviles tiende entre a estancarse y retroceder desde el máximo mostrado a mediados de 2025.

En síntesis, según el informe, el consumo de alimentos y productos básicos frenó su recuperación y sigue estancado en niveles bajos. Por su parte, los bienes durables perdieron el gran impulso que traían meses atrás. De cara al futuro, para que vuelvan a repuntar las ventas de autos, electrodomésticos y propiedades, será fundamental la morosidad y la reaparición del crédito.