El agro cayó por las lluvias y problemas logísticos, aunque mantiene niveles récord de exportaciones

La actividad agropecuaria cayó 2,6% en abril por las fuertes lluvias y problemas logísticos que demoraron la cosecha y afectaron las exportaciones. Sin embargo, el sector continúa en niveles históricamente elevados.

Tras la reducción de las retenciones, el BCR dio a conocer el avance de los cultivos.

La actividad agropecuaria registró una caída mensual del 2,6% en abril, afectada principalmente por las demoras en la cosecha y los problemas logísticos generados por las fuertes lluvias que complicaron el traslado de mercadería hacia los puertos. Aun así, el sector continúa mostrando uno de los mejores niveles de actividad de los últimos años y se mantiene 16,5% por encima de abril de 2025.

Así surge del último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), q ue destacó que el retroceso mensual estuvo explicado por dificultades climáticas que ralentizaron el avance de las labores agrícolas y afectaron el comercio exterior agroindustrial.

La soja fue el cultivo más golpeado por el clima. Según la entidad rosarina, el progreso de cosecha avanzó apenas 17 puntos porcentuales durante abril, marcando el menor ritmo registrado para ese mes desde el inicio de la serie.

Además, ocho de las doce variables relevadas por la BCR mostraron caídas mensuales, especialmente las vinculadas a exportaciones agroindustriales, faena ganadera y actividad logística.

En el sector ganadero, la faena bovina cayó 1,8% y acumuló nueve meses consecutivos en baja. También retrocedieron la faena aviar, la porcina y la producción de leche, mientras que las exportaciones agroindustriales descendieron 3,4% respecto de marzo en un contexto atravesado por lluvias persistentes y paro de transportistas.

Soja agro cosechadora campo La soja fue el cultivo más afectado por el clima

El agro sigue en niveles históricamente altos

Más allá del retroceso puntual de abril, el desempeño interanual continúa mostrando un escenario muy sólido para el sector. La actividad agropecuaria se ubica 16,5% por encima de los niveles del año pasado y diez de las doce variables que integran el índice registraron mejoras frente a abril de 2025.

El principal impulso provino de la producción primaria, que avanzó 22,4% interanual gracias a una cosecha récord de maíz y a la mayor campaña de girasol de la historia.

También mostraron fuertes mejoras la molienda de girasol (+27,5%), cebada (+13,6%), soja (+2,9%), biodiesel (+17,5%) y bioetanol (+4,6%). La producción de leche también logró crecer 2,4% respecto del año pasado.

En paralelo, el frente externo continúa mostrando números muy favorables para la agroindustria argentina. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino, entre enero y abril de 2026 las exportaciones agroindustriales alcanzaron u$s16.804 millones, un 16,2% más que en igual período de 2025, con un ingreso adicional de u$s2.337 millones. Solo en abril, el sector exportó u$s4.542 millones, unos u$s 650 millones más que en el mismo mes del año pasado.

Milei bajó retenciones y el sector espera más incentivos

En medio de una campaña que apunta a resultados históricos, Javier Milei anunció la semana pasada una reducción de las retenciones para trigo y cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio. La medida fue bien recibida por productores y exportadores porque llega en plena definición de siembra y aporta mayor previsibilidad para la campaña fina.

La BCR estimó que el costo fiscal de la reducción será de u$s29 millones para la campaña actual, mientras que la Fundación Mediterránea calculó que el impacto anual podría ubicarse entre u$s390 y u$s690 millones hacia 2027.

Desde CIARA-CEC, Gustavo Idígoras sostuvo que la decisión representa “una clara señal” de que el Gobierno busca avanzar gradualmente hacia una reducción más amplia de los derechos de exportación. El anuncio llega además en un contexto de fuerte encarecimiento de insumos agrícolas, especialmente combustibles y fertilizantes, afectados por el conflicto en Medio Oriente.

De hecho, la Bolsa de Rosario advirtió que la relación urea/trigo alcanzó el valor más alto de la historia, elevando significativamente los costos de producción. Aun así, la reducción de retenciones ya comienza a mejorar los márgenes agrícolas. Según la BCR, la medida permitiría aumentar entre 2,2% y 2,3% la capacidad teórica de pago del trigo, con una mejora de hasta u$s4,9 por tonelada.

En paralelo, las perspectivas productivas continúan siendo muy positivas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, los seis principales cultivos del país alcanzarían 163,2 millones de toneladas durante la campaña actual, un volumen 21,25% superior al ciclo previo y uno de los más altos de la historia reciente del agro argentino.