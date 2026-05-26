Caos en Avellaneda por el sándwich de matambre más largo: demoras, corridas y vallas derribadas + Agregar ámbito en









El evento había organizado para celebrar los 25 años de una reconocida parrilla de la zona. Tras la demora en la entrega de las porciones, parte del público avanzó sobre las mesas donde ya estaba cortado el sándwich lo que generó corridas, empujones y robo de mercadería.

@Jorgeferraresi

Lo que había sido presentado como una celebración popular por el 25 de Mayo terminó en caos en Avellaneda. La histórica Parrilla El Tano organizó un evento para preparar “el sándwich de matambre a la pizza más largo del mundo”, pero la jornada derivó en corridas, empujones y personas derribando vallas para quedarse con una porción.

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La propuesta buscaba conmemorar tanto la fecha patria como los 25 años del tradicional local gastronómico del sur del conurbano bonaerense. Según habían anunciado en redes sociales, el objetivo era armar un sándwich de unos 750 metros de largo sobre la avenida Mitre.

La convocatoria para el sándwich de matambre a la pizza "más largo del "mundo La convocatoria comenzó cerca de las 11 de la mañana y contaba con patrocinadores, además de la presencia del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien también había promocionado la actividad desde sus redes sociales. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a multiplicarse las quejas por las demoras en la preparación del gigantesco matambre a la pizza.

SANGUCHE MATAMBRE El evento comenzó a las 11 y transcurrió sin problemas durante gran parte del día. @JorgeFerraresi En distintos posteos y videos compartidos por asistentes, varios vecinos señalaron que el armado avanzaba lentamente y que entrada la tarde todavía no se había realizado una entrega organizada de la comida. Muchos aseguraron haber esperado durante horas sin poder recibir una porción.

La situación terminó desbordándose cuando parte del público perdió la paciencia y avanzó sobre las mesas donde ya estaba cortado el sándwich. Las imágenes que rápidamente se viralizaron muestran a decenas de personas superando el vallado, empujando y tomando comida directamente desde la estructura montada para el evento, mientras otros intentaban contener la situación.

Parrilla el tano El momento de los incidentes, tras horas de espera por una porción. @DonCoire Algunos asistentes lograron llevarse porciones, aunque muchas de las personas que aguardaban desde temprano terminaron retirándose sin probar el famoso matambre a la pizza. El mensaje de la parrilla tras los incidentes Tras los incidentes, desde Parrilla El Tano difundieron un mensaje en redes sociales en el que lamentaron lo ocurrido y agradecieron a quienes participaron de la jornada. Desde el comercio señalaron que durante gran parte del día el clima había sido familiar y festivo, aunque remarcaron que sobre el final “muchas personas comenzaron a descontrolarse”, lo que les dejó "un sabor amargo". Además, denunciaron que hubo personas que no solo tomaron comida antes de tiempo, sino que también se llevaron elementos utilizados para la organización del evento. “Detrás de esto hubo meses de trabajo y muchísimo esfuerzo”, expresaron desde el local, donde también cuestionaron la falta de respeto hacia quienes trabajaban en la actividad y hacia los vecinos que esperaban de manera ordenada para recibir su porción.

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