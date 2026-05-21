Baja de retenciones: entidades del campo celebraron el anuncio de Javier Milei

La Bolsa de Cereales destacó el rumbo económico del Gobierno y reclamó profundizar reformas para mejorar la competitividad, mientras que CIARA celebró la reducción de derechos de exportación.

El anuncio del presidente Javier Milei sobre una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario comenzó a generar repercusiones entre entidades vinculadas al campo y la agroindustria. En las últimas horas, tanto la Bolsa de Cereales como la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) expresaron respaldo a las medidas y coincidieron en la necesidad de profundizar reformas para fortalecer la competitividad.

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Las declaraciones se dieron en el marco del acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales , que contó con la presencia del mandatario nacional, integrantes del Gabinete y referentes del sector productivo.

Durante el evento, el presidente de la entidad, Ricardo Marra , destacó el proceso de estabilización macroeconómica y remarcó que la previsibilidad resulta clave para impulsar inversión, producción y desarrollo. Además, valoró las medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de los mercados, reducir restricciones y fortalecer la inserción internacional de la Argentina.

En su discurso, Marra sostuvo que el agro volvió a mostrar capacidad de respuesta con una campaña agrícola récord y aseguró que el sector tiene un rol central en el desarrollo económico del país.

Sin embargo, el titular de la Bolsa advirtió que la carga tributaria sigue siendo elevada y que las retenciones continúan condicionando la competitividad. En ese sentido, respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar en una reducción de la presión fiscal, aunque reclamó el acompañamiento de provincias y municipios.

“Resulta indispensable que provincias y municipios acompañen ese proceso mediante una revisión de las cargas tributarias”, señaló. También expresó preocupación por la proliferación de tasas locales recaudatorias sin contraprestación concreta.

Marra pidió además acelerar la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, avanzar con la modernización del régimen de cabotaje y profundizar las licitaciones ferroviarias para reducir costos logísticos.

CIARA respaldó la baja de retenciones

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) celebró la continuidad de la baja de derechos de exportación para trigo y cebada, y destacó especialmente la reducción prevista sobre la soja.

“Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja”, expresó la entidad en un comunicado difundido en redes sociales.

Y agregaron: “Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

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En paralelo, desde la Bolsa de Cereales también destacaron la agenda internacional impulsada por el Gobierno, con menciones a las negociaciones entre el Mercosur, la Unión Europea y EFTA, además de la apertura de la agregaduría agrícola argentina en Vietnam.