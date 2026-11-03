El banco central de Australia aumentó las tasas de interés hasta su nivel más alto en 18 años + Agregar ámbito en









El RBA llevó la tasa al 4,85%, su nivel más alto en casi dos décadas, pero sugirió el fin del ciclo de ajustes tras una votación dividida. Los detalles, en la nota.

Tasa de interés: El Banco Central de Australia subió la tasa a 4,85%, nivel récord en 18 años.

El banco central de Australia incrementó este martes su tasa de ‌interés oficial a su ‌nivel más alto en 18 años, en lo que supone la quinta suba del año, aunque la votación pareja (6 miembros contra 3) indicó que los responsables de la política monetaria podrían acercarse a la finalización de la suba de tasas.

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El Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió la tasa de interés en 25 puntos básicos al 4,85% en su reunión de noviembre. Si bien la autoridad monetaria sostuvo que hará lo necesario para contener la inflación, eliminó de su mensaje la sugerencia explícita sobre posibles aumentos adicionales en la tasa oficial.

Los mercados se fijaron en este tono menos restrictivo, lo que provocó un retroceso del 0,3% del dólar australiano hasta los u$s0,6977 y reforzó las apuestas de que el RBA mantendrá las tasas sin modificaciones en su reunión del próximo mes. Sin embargo, cabe subrayar que todavía hay un 25% de probabilidades de que se produzca un aumento de tasas a principios del 2027.

Decisión dividida: La votación 6-3 indica cautela y un posible fin de las subas por desaceleración económica. El detalle La gobernadora Michele Bullock afirmó que no hay claridad sobre el próximo paso en las tasas de interés. Añadió que tres miembros del consejo votaron en disidencia al priorizar los riesgos de deterioro económico, señalando con preocupación la debilidad del sector inmobiliario y el incremento de la tasa de desempleo.

Bullock agregó que, tras cinco subas de tasas este año, era un momento adecuado para hacer una pausa y evaluar ‌cómo respondía la economía a una política monetaria más restrictiva, pero advirtió de que "sigue habiendo un cierto sesgo al alza en los riesgos de inflación, y debemos estar atentos a que ‌estos se materialicen".

Las previsiones económicas actualizadas del banco central indicaban que la inflación general alcanzaría el 4,5% en el cuarto trimestre, antes de volver al rango objetivo del 2% al 3% en la segunda mitad del próximo año. En tanto, se prevé que el desempleo supere el 5% en los próximos dos años. Inflación y empleo: Se proyecta 4,5% de inflación y un desempleo superior al 5% en los próximos dos años. La decisión del banco central estuvo alineada con el consenso del mercado: 30 de los 32 economistas consultados por Reuters anticipaban un alza de tasas, mientras los precios de mercado descontaban una probabilidad del 88%. Las elevadas lecturas de inflación del tercer trimestre y el discurso hawkish de los funcionarios terminaron por opacar la preocupación por el desempleo, que alcanzó su nivel más alto en cinco años.