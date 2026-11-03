PapApp Luján, la aplicación gratuita que permite orientarse sin Internet durante la visita del papa León XIV

La app permite consultar mapas, servicios y recorridos sin conexión a Internet durante la visita del Sumo Pontífice en la provincia de Buenos Aires.

PapApp Luján permite consultar mapas, servicios y recorridos sin conexión a Internet durante la visita del papa León XIV.

La llegada del papa León XIV a Luján movilizará a miles de fieles y podría generar complicaciones en las redes de telefonía celular . Para anticiparse a ese escenario, dos estudiantes argentinos desarrollaron una aplicación gratuita que permite consultar mapas, recorridos y servicios sin necesidad de conexión.

La herramienta se llama PapApp Luján y fue creada por estudiantes de cuarto año de Ingeniería Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). La aplicación reúne información útil para desplazarse por la ciudad durante la visita papal, prevista para el 11 de noviembre.

La aplicación cuenta con un mapa interactivo que funciona sin conexión a Internet . Allí se puede consultar la ubicación de escenarios, puestos médicos, puntos de hidratación, pantallas gigantes, estacionamientos, puntos de encuentro y carpas de comunión, entre otros espacios previstos para la jornada.

La información está organizada en distintas categorías para que cada usuario pueda encontrar rápidamente lo que necesita. Según explicaron sus creadores, el sistema reúne alrededor de 25 capas de datos que permiten visualizar los servicios y puntos de interés sin tener que navegar entre información innecesaria.

La herramienta fue pensada especialmente para evitar los inconvenientes que puede provocar la saturación de las redes móviles ante una convocatoria multitudinaria. Una vez descargados los datos, los mapas y los cálculos de recorridos funcionan directamente desde el teléfono.

La función para encontrar el auto estacionado sin Internet

Una de las opciones más útiles de PapApp Luján permite guardar la ubicación del vehículo antes de comenzar el recorrido. De esta manera, quienes lleguen en auto podrán registrar dónde estacionaron y recuperar ese punto cuando quieran regresar.

La función, identificada como “volver a mi auto”, ofrece indicaciones peatonales para llegar hasta el lugar guardado. Así, los usuarios no necesitan depender de una conexión móvil para encontrar su vehículo después de varias horas entre la multitud.

Los desarrolladores compararon esta característica con un sistema de navegación similar a Waze, pero que funciona sin Internet. La aplicación también permite consultar recorridos hacia distintos servicios y puntos de interés incluidos en el mapa.

Cómo descargar PapApp Luján y utilizarla sin conexión

PapApp Luján se encuentra disponible de manera gratuita en las tiendas oficiales para celulares Android y iPhone. Para utilizarla durante la visita papal, es importante descargarla y abrirla antes de llegar a Luján, mientras todavía se cuenta con conexión a Internet.

Ese primer acceso permite que el teléfono almacene los mapas, los recorridos y la información necesaria para utilizar la aplicación sin señal. Si bien después puede funcionar sin datos móviles, la descarga inicial y la actualización de los contenidos requieren conexión.

Los creadores también recomiendan mantener actualizada la aplicación antes de viajar, ya que pueden incorporarse nuevos datos sobre servicios, accesos y recorridos. Una vez completada esa preparación, sugieren utilizar el modo avión si la señal es débil o está saturada, para evitar que el celular consuma batería buscando redes disponibles.