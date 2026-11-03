Brutal choque de helicópteros cerca del Everest dejó un muerto y varios heridos

El accidente ocurrió cuando ambas aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto ubicado a 4.400 metros de altura. Un ciudadano indio de 47 años falleció y otras personas resultaron heridas, mientras las autoridades investigan las causas de la colisión.

Un turista indio de 47 años murió y varias personas resultaron heridas después de que dos helicópteros chocaran en Nepal , en las inmediaciones del Campo Base del Everest . El accidente se produjo durante la mañana del martes, cuando ambas aeronaves se aproximaban a un helipuerto ubicado en el distrito de Solukhumbu , una región montañosa frecuentada por turistas y expediciones.

Según informó la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) , el siniestro ocurrió alrededor de las 8:10 de la mañana, hora local , en un helipuerto situado en Pheriche , a aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar . Las aeronaves involucradas pertenecían a las compañías Fishtail Air y Air Dynasty Heli Service .

La víctima fatal fue identificada como Vasant Kumar Balaramaramadu , un ciudadano de nacionalidad india que viajaba en el helicóptero de Fishtail Air junto con otro turista extranjero. Este último, identificado como Shailesh Krishna Patel , de nacionalidad neozelandesa, sufrió heridas y debió ser trasladado a un centro médico.

Los pilotos de ambas aeronaves también sufrieron lesiones leves y recibieron asistencia sanitaria . Por el momento, las autoridades no difundieron información completa sobre el estado de salud de todos los involucrados.

De acuerdo con los primeros reportes de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal , el accidente ocurrió cuando los dos helicópteros se encontraban realizando maniobras de aproximación para aterrizar en la región de Solukhumbu.

Una de las aeronaves era un AS350 con matrícula 9N-AOD, operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, que había despegado desde el aeropuerto de Lukla con destino a Solukhumbu.

El segundo helicóptero, también un AS350, con matrícula 9N-AJR, pertenecía a Fishtail Air Pvt Ltd y había partido desde Gorakshep hacia otro punto del distrito. Ambos vehículos coincidieron en las inmediaciones del helipuerto de Pheriche, donde se produjo la colisión por causas que todavía no fueron determinadas.

Un portavoz de Air Dynasty explicó que su helicóptero transportaba únicamente carga, por lo que no había pasajeros a bordo. En cambio, la aeronave de Fishtail Air llevaba a dos turistas extranjeros, uno de los cuales murió como consecuencia del impacto. Las autoridades locales comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas por ambos pilotos para establecer las circunstancias exactas del accidente.

Quiénes son las víctimas y cuál es el estado de los heridos

El organismo de aviación civil confirmó que el turista fallecido era Vasant Kumar Balaramaramadu, de 47 años, quien viajaba como pasajero en el helicóptero de Fishtail Air. Por su parte, el ciudadano neozelandés Shailesh Krishna Patel sobrevivió al choque, aunque sufrió heridas que requirieron su traslado a un hospital.

Los dos pilotos involucrados también resultaron lesionados. Según la información difundida, sus heridas serían leves, aunque no se brindaron precisiones sobre la evolución clínica de ambos.

Tras el accidente, los sobrevivientes fueron evacuados mediante un helicóptero de Prabhu Helicopter hacia Katmandú, la capital de Nepal. Los heridos recibieron atención en el Hospital Mediciti, donde quedaron bajo supervisión médica. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre otras víctimas fatales ni difundieron las identidades de los pilotos.

Nepal inició una investigación para determinar las causas del accidente

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer cómo se produjo la colisión entre los dos helicópteros.

El organismo buscará determinar las condiciones en las que ambas aeronaves realizaron sus maniobras de aproximación y establecer si existieron factores operativos o técnicos que contribuyeron al siniestro.

"La autoridad ya ha puesto en marcha una investigación sobre este accidente", informó la institución mediante un comunicado. Además, anticipó que los resultados permitirán evaluar eventuales modificaciones en los procedimientos de seguridad aérea.

"a partir de los hechos, el análisis y las conclusiones que se deriven de dicha investigación, se adoptarán las medidas oportunas y correctivas conforme a la legislación vigente", señaló el organismo. La autoridad aeronáutica también expresó sus condolencias a los familiares del turista fallecido y deseó "una pronta recuperación" a los sobrevivientes.

El desafío de volar en una de las regiones más altas del mundo

El accidente ocurrió en una zona del Himalaya que recibe cada año a numerosos turistas, montañistas y expediciones que buscan acercarse al Monte Everest, la montaña más alta del planeta.

La región de Solukhumbu concentra diferentes rutas de acceso hacia el Campo Base y cuenta con instalaciones utilizadas para el traslado de visitantes, personal de montaña y suministros.

Uno de sus principales puntos de conexión es el aeropuerto de Lukla, desde donde parten distintas operaciones aéreas hacia localidades y campamentos de mayor altitud.

El helipuerto de Pheriche, situado a unos 4.400 metros de altura, forma parte de esa red de transporte que permite conectar áreas de difícil acceso terrestre para las personas.

Las operaciones aéreas en estas regiones presentan desafíos particulares debido a la altitud, las condiciones meteorológicas cambiantes y las características del terreno montañoso. Sin embargo, las autoridades todavía no establecieron si alguno de esos factores tuvo relación con el choque.

Mientras continúa la investigación, el accidente volvió a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de los vuelos turísticos y de transporte en las inmediaciones del Everest, una de las zonas de montaña más visitadas del mundo.