Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 3 de noviembre + Agregar ámbito en









La ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). La llegada del papa León XIV obligan a revisar las fechas de cobro, especialmente entre quienes esperan recibir su jubilación durante los primeros días del mes.

Los jubilados que cobran la mínima deberán consultar el nuevo calendario de ANSES para saber qué día recibirán sus haberes de noviembre. Radio del Plata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

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La visita del papa León XIV a la Argentina motivó la declaración de feriados especiales, una decisión que afectó las fechas previstas para las primeras acreditaciones del mes.

El cronograma reprogramado ya comenzó a difundirse, mientras los beneficiarios esperan una nueva actualización de sus ingresos. Las fechas de cobro dependerán de la terminación del DNI y del tipo de prestación que reciba cada persona.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo en noviembre De acuerdo con el calendario reprogramado difundido para noviembre, los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzarán a recibir sus pagos el miércoles 11. Las acreditaciones se extenderán hasta el viernes 20, según el último número del documento de cada titular.

Durante el mes se aplicará un aumento del 1,93%, correspondiente a la inflación de septiembre. También se espera que continúe el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima, aunque su pago todavía requiere una nueva confirmación oficial.

El dinero se depositará en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro desde Mi ANSES, ingresando con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El cronograma completo de ANSES organizado por terminación de DNI Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre