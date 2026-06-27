El Banco Nación sale al rescate de deudores morosos con un nuevo crédito UVA: quiénes pueden acceder

La nueva línea de créditos comienza a regir el 29 de junio. El objetivo es otorgar una regularización más fácil.

La herramienta comenzará a estar disponible desde el lunes 29 de junio.

El Banco Nación incorporará una nueva línea de créditos UVA destinada a personas con deudas de consumo en situación irregular, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones vencidas y mejorar la capacidad de pago de sus clientes.

La herramienta comenzará a estar disponible desde el lunes 29 de junio y forma parte del Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad , mediante el cual la entidad viene ampliando las alternativas para quienes presentan dificultades financieras.

La nueva línea está dirigida a clientes clasificados en situación irregular (categorías 3, 4 o 5 según la clasificación de deudores del Banco Central) e incluye a distintos perfiles.

Podrán solicitarla las personas que perciban sus haberes, jubilaciones o pensiones a través del Banco Nación, además de trabajadores autónomos, monotributistas y clientes que no acrediten sus ingresos en la entidad.

También estarán alcanzados determinados deudores monoproducto asistidos bajo los programas destinados a microempresas y emprendedores, siempre que correspondan a cartera de consumo.

Cuáles son las condiciones del préstamo

La línea permitirá refinanciar deudas originadas tanto en pesos como en UVA, bajo la modalidad de actualización por CER. Entre sus principales características se destacan:

Plazo de hasta 120 meses (10 años).

(10 años). Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.

Refinanciación de deudas de consumo en situación irregular.

La tasa será diferencial según el vínculo del cliente con la entidad. Quienes cobren sus haberes a través del Banco Nación accederán a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 12%, mientras que el resto de los usuarios tendrá una TNA del 14%.

Para conservar la tasa preferencial, será requisito mantener la acreditación de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo que se le otorgue al correspon diente deudor.

Tope de cuota para quienes cobran el sueldo en el Banco Nación

Uno de los principales beneficios de la nueva línea estará destinado a quienes perciben sus ingresos mediante el Banco Nación. Estos clientes podrán contratar una cobertura que incorpora un tope de la cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

De esta manera, si la cuota ajustada por UVA supera la evolución que marque el índice salarial, se aplicará el límite establecido por el CVS, brindando una mayor previsibilidad en los pagos. Esta nueva alternativa complementa otras líneas que el Banco Nación ya había puesto en marcha para asistir a clientes con problemas financieros.

Entre ellas se encuentran los préstamos para unificar deudas de personas con situación crediticia 1 y 2, la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito y los créditos para consolidar obligaciones mantenidas tanto en el Banco Nación como en otras entidades financieras.

La nueva línea comenzará a regir el 29 de junio y los interesados deberán acercarse a cualquier sucursal del Banco Nación para iniciar el trámite o recibir asesoramiento sobre las condiciones de acceso.