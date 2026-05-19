Banco Provincia relanzó la Cuenta UVA: cómo funciona la alternativa que remunera y protege los ahorros de la inflación

La entidad bonaerense volvió a ofrecer una caja de ahorro ajustada por CER que busca preservar el poder adquisitivo de los pesos. Tiene liquidez parcial desde los 90 días y puede abrirse de manera 100% digital.

La cuenta está orientada principalmente a personas físicas que buscan ahorrar en pesos sin perder poder adquisitivo, en un escenario donde la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para los ahorristas argentinos.

En un contexto donde los ahorristas vuelven a buscar alternativas para cubrirse de la inflación, Banco Provincia relanzó su Cuenta UVA , una caja de ahorro que ajusta el capital por CER y que apunta a ofrecer una opción simple para mantener el valor de los pesos .

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La iniciativa forma parte de la campaña “Baño de inversión” de la entidad financiera y combina características de una caja de ahorro tradicional con un mecanismo similar al de un plazo fijo UVA , aunque con mayor flexibilidad una vez cumplido el período inicial de permanencia.

El mecanismo es sencillo: los depósitos se realizan en pesos y automáticamente se convierten en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) , que se actualizan según el CER , índice que sigue la evolución de la inflación.

Durante los primeros 90 días el dinero queda inmovilizado, de manera similar a un plazo fijo UVA. A partir del día 91, la cuenta comienza a operar como una caja de ahorro remunerada : el usuario puede retirar total o parcialmente sus fondos y el saldo restante continúa ajustándose por inflación.

Además del ajuste por CER, el producto paga una tasa adicional de 0,05% anual.

Cuenta UVA vs. Plazo Fijo UVA: cuáles son las diferencias

La principal diferencia respecto del tradicional plazo fijo UVA es la liquidez. En el caso del plazo fijo, el dinero queda inmovilizado durante todo el período y, una vez vencido, el capital más intereses se acreditan en la cuenta del cliente.

Si la persona desea volver a invertir, debe constituir un nuevo plazo fijo y volver a esperar otros 90 días. A cambio de esa menor flexibilidad, el plazo fijo UVA ofrece una tasa más alta, actualmente del 1% anual.

La Cuenta UVA, en cambio, permite seguir utilizando el dinero luego del período inicial sin necesidad de reinvertir constantemente.





cuenta uva

La estrategia para ganar liquidez sin inmovilizar todo el capital

Desde la entidad sugieren una alternativa para quienes quieran evitar dejar todo el dinero inmovilizado al mismo tiempo: realizar depósitos parciales y periódicos.

La recomendación es hacer aportes semanales, quincenales o mensuales. De esa manera, los fondos comienzan a liberarse de forma escalonada una vez transcurridos los primeros 90 días, permitiendo contar con liquidez progresiva mientras el resto del capital sigue ajustándose por inflación.

Cuáles son las principales ventajas de la Cuenta UVA

Entre las características destacadas del producto aparecen:

Protección contra la inflación mediante UVA/CER.

mediante UVA/CER. Sin costos de apertura ni mantenimiento.

de apertura ni mantenimiento. Apertura 100% digital desde home banking.

desde home banking. Posibilidad de operar con tarjeta de débito .

. Extracciones parciales o totales luego de los 90 días.

Funcionamiento similar al de una caja de ahorro tradicional.

La cuenta está orientada principalmente a personas físicas que buscan ahorrar en pesos sin perder poder adquisitivo, en un escenario donde la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para los ahorristas argentinos.