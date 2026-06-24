El Club de París promueve cambios para agilizar reestructuraciones de deuda

Desde 2020, implementa un marco común que ha facilitado la reestructuración de más de u$s45.000 millones de deuda externa para países de bajos ingresos, pero considera que debe mejorarse.

El organismo identificó la necesidad de una mayor coordinación, transparencia e intercambio de información entre los acreedores para asistir a Estados sobreendeudados.

El Club de París , que agrupa a países acreedores, afirmó este miércoles que el proceso para ayudar a los Estados sobreendeudados a reestructurar sus obligaciones requiere mejoras adicionales pese a los "avances logrados" en los últimos años.

En su informe anual publicado este miércoles, el Club de París se pone como objetivo conseguir una mejor coordinación entre los acreedores, una mayor transparencia y un mejor intercambio de información para mejorar el proceso de reestructuración de las deudas de países.

Cabe precisar que este grupo que reúne a 22 países, en su mayoría occidentales, tiene como objetivo renegociar la deuda de economías en dificultades . Cabe precisar que en la lista de deudores con los que este grupo negocia figuran, por ejemplo, Argentina o Cuba.

En el caso cubano, en 2025 obtuvo flexibilidades para reestructurar su deuda en el marco de la difícil crisis económica en la que está sumido el país del Caribe.

En 2020 el Club de París y los países del G20 lanzaron el marco común para agilizar el proceso de los países de bajos ingresos elegibles que ya no podían hacer frente al servicio de su deuda.

A lo largo de cinco años, el marco común ha emitido "resultados significativos en la práctica", afirmó el informe, que destacó que se han reestructurado más de u$s45.000 millones de deuda externa en el marco de este acuerdo.

Asimismo, el Club destacó que los plazos de negociación se acortaron en cada caso y citó el acuerdo alcanzado con Etiopía sobre el tratamiento de su deuda.

También se destacó la continuación del trabajo con Ghana y Zambia en el marco de ese mecanismo, el avance en el tratamiento de la deuda de Sri Lanka y el sólido desempeño que estos países registraron en el marco de sus programas con el Fondo Monetario Internacional.

Los miembros del Club de París negocian únicamente la reestructuración de sus deudas bilaterales con países sobreendeudados, pero exigen que los acreedores privados no reciban condiciones más favorables, lo que ayuda a las naciones a lograr mejores resultados.