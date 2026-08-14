Nubank superó por primera vez los u$s1.000 millones de utilidad trimestral y sus acciones subieron 7,7%

El principal motor del trimestre fue el margen financiero ajustado por riesgo, que se expandió 290 puntos básicos hasta el 12,4%. Contrastó con la banca tradicional brasileña, que mostró deterioro en la mora.

Nubank reportó resultados históricos en el segundo trimestre de 2026 : ingresos por u$s5.876 millones, un alza del 39% interanual a moneda constante, y una utilidad neta de u$s1.061 millones , un 49% más que un año atrás.

Es la primera vez en la historia del banco digital que la ganancia trimestral supera los u$s1.000 millones. El retorno sobre el patrimonio fue del 33% y la ganancia por acción de u$s0,2162 superó en un 8% el consenso del mercado. La acción, que había cerrado la rueda regular en u$s13,93, avanzó un 7,7% en el after hours hasta los u$s15.

El principal motor del trimestre fue el margen financiero ajustado por riesgo , que se expandió 290 puntos básicos hasta el 12,4%, impulsado por la recomposición de la cartera hacia crédito sin garantía y por un costo de crédito que cayó un 9% de manera secuencial.

Sin embargo, la propia empresa advirtió que la mejora en el costo de crédito responde en parte a la estacionalidad típica del segundo trimestre en la mora temprana.

La mora por encima de los 90 días subió 35 puntos básicos hasta el 6,9% por la migración de atrasos generados en el primer trimestre. Una cobertura de provisiones superior al 240%, un exceso de capital de u$s9.100 millones y una recompra de acciones que ya ejecutó u$s500 millones de los u$s1.000 millones autorizados en junio respaldan la lectura de un efecto estacional antes que un deterioro estructural, aunque el punto deberá revalidarse cuando el efecto calendario juegue en contra.

El contraste con la banca tradicional

Los resultados de Nubank llegaron en el peor momento de la banca tradicional brasileña, y ese contraste fue la señal del día en los mercados regionales. El Ibovespa retrocedió un 0,23% hasta los 167.101 puntos en su octava rueda consecutiva en baja, con Banco do Brasil cediendo un 4,2% pese a superar estimaciones, porque el mercado leyó con preocupación su morosidad. El real se debilitó por cuarta jornada consecutiva hasta R$5,19, en medio del ruido fiscal que introduce la discusión electoral.

Contrastó con la banca tradicional brasileña, que mostró deterioro en la mora. Nubank

Que el mismo mercado que castiga la mora de los bancos tradicionales haya premiado a Nubank, cuya morosidad de 90 días mejoró en todas las bandas de ingreso desde julio de 2025 mientras los segmentos comparables de la banca se deterioraban, refuerza la idea de que el ciclo de crédito brasileño empieza a discriminar por calidad de originación antes que por sector.

México, la opción estructural

Con el lanzamiento del banco completo en agosto, Nubank se convirtió en el mayor banco digital de México, con 16 millones de clientes que monetizan más rápido que los brasileños en etapa equivalente. El ingreso promedio mensual por cliente activo alcanza u$s12,3 en México, contra los u$s5,6 que registraba Brasil en el mismo punto de penetración.

El balance mexicano está prácticamente sin usar, con préstamos sobre depósitos de apenas el 35%. Si los próximos trimestres confirman que el alza de la mora tardía fue estacional, el mercado podría empezar a pagar por esa opcionalidad mexicana antes de que monetice.