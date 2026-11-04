El crédito a las familias no despega: las tarjetas caen 12,2% anual y los préstamos personales acumulan 13 meses de debilidad

El financiamiento al sector privado creció apenas 0,1% real en octubre y acumuló una caída interanual del 1,6%, según First Capital Group. Los saldos de tarjetas de crédito retrocedieron 2,3% mensual en términos reales y los préstamos personales bajaron 0,6%. En contraste, los hipotecarios avanzaron 3,3%, mientras las empresas mostraron una mayor demanda de financiamiento en pesos.

El crédito al sector privado continúa mostrando señales de estancamiento, con una demanda de financiamiento de los hogares que no logra recuperar dinamismo. Durante octubre, el saldo total de préstamos en pesos alcanzó los $111 billones, con un crecimiento nominal del 2% mensual que, descontada la inflación, se redujo a apenas 0,1% , según un informe de First Capital Group elaborado a partir de datos del Banco Central (BCRA).

En la comparación interanual, el stock registró un incremento nominal del 30,7%, frente a los $84,9 billones de octubre de 2025 . Sin embargo, al ajustar por inflación, presentó una contracción del 1,6%, lo que refleja las dificultades del sistema financiero para sostener una expansión real del crédito.

El relevamiento utilizó una estimación de inflación del 1,9% para octubre y una variación interanual del 33%, valores considerados para calcular la evolución real de las distintas líneas de financiamiento.

“Completamos un trimestre con crecimiento real muy limitado y cada vez más escaso, llegando al mes actual con una variación casi neutra. Solamente las líneas comerciales e hipotecarias aportaron positivamente durante este período y se evidencia un estancamiento en las líneas mayoritariamente familiares”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Uno de los datos más relevantes del informe fue el retroceso del financiamiento con tarjetas de crédito, incluso durante un mes caracterizado por promociones comerciales y descuentos vinculados al Día de la Madre.

Los saldos financiados con tarjetas en pesos disminuyeron 0,4% nominal mensual y 2,3% en términos reales, hasta alcanzar los $25,5 billones. En comparación con octubre del año pasado, cuando se ubicaban en $21,9 billones, registraron una suba nominal del 16,6%, aunque descontada la inflación la caída fue del 12,2%.

“Luego de dos meses de crecimiento real, volvemos a retroceder en los saldos financiados, a pesar de ser este mes uno de los elegidos por el mercado para fomentar el uso del plástico con promociones de venta online y planes especiales para el Día de la Madre y aniversarios corporativos. La demanda está realizando también un ajuste en sus gastos debido al estancamiento de su ingreso disponible”, señaló Barbero.

La debilidad también se extendió a los préstamos personales. Esta línea alcanzó un saldo de $22,5 billones, con un avance nominal del 1,3% mensual y del 21,8% interanual. Sin embargo, en términos reales registró una contracción del 0,6% respecto de septiembre y del 8,3% frente al mismo mes de 2025.

Según el informe, los saldos de préstamos personales disminuyeron en términos reales en 12 de los últimos 13 meses, en un contexto marcado por el deterioro de la capacidad de pago de algunos deudores y el aumento de la morosidad.

Las entidades financieras concentran sus esfuerzos en regularizar la situación de los clientes con atrasos antes de impulsar nuevas estrategias de expansión crediticia. Al mismo tiempo, los consumidores mantienen una actitud cautelosa frente a las condiciones de financiamiento disponibles.

Los saldos financiados con tarjetas en pesos disminuyeron 0,4% nominal mensual y 2,3% en términos reales Imagen: magnific

Los créditos hipotecarios mantienen su crecimiento

En contraste con la debilidad del crédito destinado al consumo, los préstamos hipotecarios continuaron mostrando una evolución favorable durante octubre. El saldo de esta línea, que incluye los créditos ajustables por UVA, alcanzó los $9,6 billones, con un crecimiento nominal mensual del 5,3% y una expansión real del 3,3%.

En términos interanuales, el financiamiento hipotecario aumentó 64,3% nominal y 23,7% real, consolidándose como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sistema financiero.

“Se mantiene firme la colocación de estas operaciones, superando este mes a los anteriores. Parece dar resultados la política de fondeo a mediano plazo implementada por el Gobierno Nacional para promover la oferta por parte de los bancos. La suba del valor del dólar y de las propiedades contribuye a marcar un crecimiento más amplio”, sostuvo Barbero.

Por su parte, los créditos prendarios registraron un crecimiento nominal del 1,9% mensual, hasta los $6,8 billones, aunque en términos reales permanecieron prácticamente estancados. En la comparación interanual, la línea acumuló una caída real del 10,4%, afectada por la menor actividad del mercado automotor. La disminución de las ventas de vehículos cero kilómetro durante octubre limitó la recuperación del financiamiento con garantía prendaria.

Las empresas vuelven a demandar préstamos en pesos

A diferencia de los segmentos vinculados al consumo, los préstamos comerciales mostraron una recuperación durante octubre. El saldo de financiamiento destinado a empresas alcanzó los $38 billones, con un crecimiento nominal del 2,9% mensual y una mejora real del 1%. En términos interanuales, la expansión fue del 38,4% nominal y del 4,2% ajustada por inflación. El informe destacó un repunte de las operaciones comerciales denominadas en pesos, en contraste con la menor evolución del financiamiento en moneda extranjera.

Este comportamiento estaría vinculado con una mayor percepción de incertidumbre cambiaria entre las empresas, especialmente a partir del incremento del riesgo país.

“La percepción de los tomadores es que de la mano del incremento del riesgo país, crece alguna incertidumbre sobre la estabilidad del tipo de cambio, por lo que se considera más conservador el endeudamiento en moneda local”, explicó Barbero.

El crédito en dólares se desacelera y caen los saldos de las tarjetas

El financiamiento en moneda extranjera también mostró señales de moderación. Durante octubre, el stock total de préstamos en dólares aumentó apenas 0,7% mensual, hasta alcanzar los u$s26.352 millones, aunque mantuvo una expansión interanual del 44,3%.

Los préstamos comerciales continuaron concentrando la mayor parte de la deuda en moneda extranjera, con una participación del 74,3% sobre el total. Esta línea creció 0,9% mensual y 45,9% interanual. Sin embargo, después de nueve meses de expansión sostenida, el ritmo de crecimiento comenzó a moderarse, en un contexto de mayor cautela frente a la evolución del mercado cambiario.

En el caso de las tarjetas de crédito, los saldos financiados en dólares registraron una caída mensual del 12,5%, hasta ubicarse en u$s752 millones. Pese al retroceso, todavía se mantienen un 22,1% por encima de los u$s616 millones registrados un año atrás.

“Luego del incremento alcanzado por el período de vacaciones en período invernal, los saldos retroceden a valores normales de los últimos meses”, explicó Barbero.

Por último, los créditos prendarios denominados en dólares prácticamente no registraron variaciones durante octubre. Su saldo alcanzó los u$s1.411 millones, con una suba mensual del 0,1% y un crecimiento interanual del 36,3%.