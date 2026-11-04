Intendentes copan el Congreso para reclamar por subsidios al transporte y el Programa Remediar

Luego de que el Gobierno aumentara los subsidios para los colectivos del AMBA, jefes comunales de diferentes provincias y partidos reclamarán este miércoles en comisión que los fondos se repartan con criterio federal. También exigen que el Ejecutivo dé marcha atrás con el desmantelamiento del Programa Remediar.

Luego de que el gobierno de Javier Milei aumentara los subsidios para los colectivos del AMBA , intendentes de diferentes provincias y partidos reclamarán este miércoles en Diputados que los fondos se repartan con criterio federal. Además, los jefes comunales exigirán que el Ejecutivo dé marcha atrás con el desmantelamiento del Programa Remediar .

" Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a Córdoba y al interior ", escribió el gobernador de Córdoba Martín Llaryora el domingo, apenas se conoció que el Poder Ejecutivo –resolución mediante– actualizaría los subsidios a los colectivos del AMBA; lo que representa $38.840 millones extra a las empresas del área metropolitana.

El reclamo no es nuevo. Desde hace años, los gobernadores e intendentes cuestionan al Ejecutivo –mismo reclamo recibió Alberto Fernández en más de una oportunidad– por el reparto asimétrico y la falta de criterio federal de esos fondos. Y esto se ve reflejado en el valor de los pasajes. “Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo” , chicaneó el cordobés.

Es en este contexto que este miércoles a las 12, la comisión de Asuntos Municipales que preside la diputada de Provincias Unidas Carolina Basualdo recibe a intendentes para abordar este reclamo. “Vamos a tratar Remediar y también plantear transporte por la solicitud de algunos intendentes”, explicó la cordobesa en diálogo con Ámbito.

Una vez más, el Gobierno nacional aumenta los subsidios al transporte del AMBA y le da la espalda a #Córdoba y al interior. Los cordobeses también aportamos los recursos que financian esas decisiones. Sin embargo, mientras la Nación absorbe los mayores costos del #transporte en… pic.twitter.com/dC4cmdkurS

No solo los cordobeses pusieron el grito en el cielo tras conocerse la resolución en el Boletín Oficial. Por caso, se sumó al reclamo el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien denunció en sus redes sociales: " Cada 7 pesos que se reparten, 6 pesos van al AMBA y apenas 1 peso se reparte entre todo el interior ".

Dicho esto, el rosarino añadió: “Esta semana los intendentes de estas ciudades castigadas vamos a volver a ir al Congreso, a exigir un trato igualitario en los subsidios al transporte. La situación es insostenible, la discriminación que sufrimos es histórica. Gobierne quién gobierne, siempre somos los que pagamos el costo más alto. Gobierne quién gobierne, el interior siempre pone más y recibe menos”.

Además de Javkin, se espera la presencia de otros intendentes, que participarán de la convocatoria hecha por Basualdo. Entre ellos, su par de la capital de Córdoba, Daniel Passerini. “En lo que va del año, el Gobierno Nacional destinó 460 millones de dólares a subsidiar el transporte del AMBA y cero pesos al interior de la Argentina”, escribió en su cuenta de Twitter.

El cordobés fue un paso más allá y prometió: “Si eliminan el Impuesto al Combustible, al día siguiente bajo 35% el boleto”. Vale recordar que dicho gravamen no se está usando para mejorar y mantener rutas, sino que se usa –dicho por funcionarios del Gobierno– para fortalecer el superávit fiscal. Además, se espera que participen, algunos de manera remota y otros presencial, intendentes de provincias como Chubut y Entre Ríos.

Intendentes en alerta por el Programa Remediar

El reclamo por parte de los intendentes se suma al encuentro que en un primer momento tenía como tema principal otra decisión por parte del Ejecutivo que tiene impacto directo en las arcas provinciales y municipales. Y tiene que ver con el “desmantelamiento”, como lo describió la diputada Basualdo, del Plan Remediar que pasó de cubrir 126 a 6 medicamentos a aquellas personas que no tienen obra social ni prepaga. Los gobernadores y jefes comunales dan por descontado que este recorte recaerá sobre sus espaldas.

En un petitorio que lleva la firma de 238 intendentes de Córdoba, de todos los espacios políticos y que se presentará ante la comisión, se le exige al Gobierno Nacional “que garantice la continuidad del Programa Remediar y restituya la provisión de medicamentos esenciales para los centros de atención primaria de la salud".

En la nota se repasa que el programa nació en 2002 para garantizar medicamentos esenciales sin costo a quienes dependen del sistema público de salud. “Durante más de dos décadas, fue una herramienta fundamental para miles de centros de atención primaria en todo el país”, señala el petitorio, para luego advertir: “Hoy, la reducción de la provisión pone en riesgo la continuidad de una política sanitaria esencial. En Córdoba, entre enero y septiembre de 2026, se distribuyeron un 47% menos de botiquines y un 47,5% menos de tratamientos que en el mismo período de 2025. Esto representa 610.291 tratamientos menos. El nuevo recorte anunciado por Nación implica que el 95% de los medicamentos dejarán de llegar”.

Los seis medicamentos que quedan en pie son para cardiopatías. En tanto, se dejan de cubrir medicamentos como metformina, para diabetes; antibióticos para las infecciones más comunes; paracetamol e ibuprofeno, para el dolor y la fiebre; loratadina, para alergias; omeprazol, para gastritis, enalapril, para hipertensión arterial; hierro, para anemia; salbutamol,para el asma, por poner algunos ejemplos.

“Los gobiernos locales y provinciales no pueden convertirse en el mecanismo de compensación de cada recorte nacional. Tampoco las posibilidades de recibir un tratamiento pueden depender del presupuesto del municipio en el que vive una persona”, continúa la nota.

Más adelante, los intendentes le exigen cuatro cuestiones al Gobierno Nacional: 1. Garantizar la continuidad del Programa Remediar: sin interrupciones en la provisión de medicamentos esenciales. 2. Restituir una cobertura amplia de medicamentos: acorde con las necesidades epidemiológicas y sanitarias de la población y del primer nivel de atención. 3. Asegurar la regularidad y previsibilidad de las entregas a los centros de salud, para evitar faltantes e interrupciones de tratamientos. 4. Convocar a las provincias y los municipios: a una instancia de diálogo y coordinación que permita sostener una política federal de acceso a medicamentos”.