Elecciones en EEUU: el costo de vida, la distribución del voto y la guerra en Irán, las claves en el triunfo demócrata

La victoria demócrata modificará el equilibrio de poder en Washington. A partir del 3 de enero, cuando asuma el nuevo Congreso, la oposición tendrá mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes, lo que dejará al presidente Donald Trump sin el control parlamentario que hasta ahora le permitió avanzar con sus principales iniciativas.

Donald Trump sufrió una dura derrota en las elecciones de medio término y EEUU tendrá un fuerte cambio del equilibrio en Washington. En el Senado, los demócratas alcanzan los 54 escaños, frente a los 44 republicanos , mientras que dos bancas permanecen pendientes de definición. En la Cámara de Representantes, el conteo provisorio registra 228 bancas para los demócratas y 139 para los republicanos, con otras 68 todavía sin definir.

Si bien el reparto final aún no está cerrado, la diferencia ya permite anticipar que la oposición recuperará el control de la Cámara baja, compuesta por 435 representantes.

El resultado representa un cambio respecto de la distribución de fuerzas que predominó durante los primeros dos años del segundo mandato de Trump. También, significó un fuerte cambio en los apoyos de ciertos sectores de la sociedad estadounidense que castigó la gestión republicana, ajetreada por el costo de vida y las consecuencias de los conflictos geopolíticos.

En los 12 meses hasta septiembre, los precios aumentaron un 3,7%, impulsados por los combustibles y la energía . A comienzos de octubre, el valor minorista promedio del diésel en Estados Unidos se ubicó apenas por debajo del récord de u$s6,52 por galón registrado en septiembre, según datos oficiales.

A comienzos de octubre, el valor minorista promedio del diésel en EEUU se ubicó apenas por debajo del récord de u$s6,52.

Aunque las urnas cerraron tan solo un par de hora atrás, una de las primeras conclusiones de lo sucedido en las elecciones de medio término de EEUU es que el encarecimiento de los productos y servicios esenciales fue uno de los factores que más pesó en el ánimo de los estadounidenses. El malestar se hizo visible en distintas regiones del país y tuvo impacto en varias de las contiendas más competitivas.

El impacto de la inflación también quedó reflejado en las encuestas. El 79% de los consultados por la encuesta The Voter Poll realizada por AP y SSRS, afirmó que el aumento de los precios había provocado dificultades económicas moderadas o graves para ellos o sus familias durante el último año .

Además, más de seis de cada diez encuestados responsabilizaron a Trump por el encarecimiento y lo atribuyeron a las políticas de su administración.

El rechazo a la guerra con Irán

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán en febrero fue otro de los factores que incidieron en el resultado. El conflicto presionó sobre los precios de los combustibles después de que Teherán bloqueara de hecho el estrecho de Ormuz en represalia, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas natural licuado (GNL). Desde entonces, la decisión geopolítica de Trump impactó directamente en los consumidores estadounidenses que enfrentaron las consecuencias en las estaciones de servicio.

La intervención militar también generó un amplio rechazo entre la población. Para los votantes del movimiento MAGA, además, la guerra entró en contradicción con la agenda "Estados Unidos primero" de Trump, quien había prometido que no habría nuevos conflictos bélicos.

Archivo. La guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel cumplirá nueve meses desde su inicio en noviembre.

Según detalló el informe de SSRS, el 63% consideró que Estados Unidos tomó una decisión equivocada al iniciar las acciones militares contra Irán. A su vez, el 74% señaló que el conflicto fue un factor crucial o importante al momento de definir su voto para el Congreso.

Tras conocerse los resultados, Trump reconoció que la guerra había influido en la derrota republicana. Sin embargo, durante una entrevista con Fox, defendió la intervención y sostuvo que no tenía otra alternativa para evitar que Irán consiguiera un arma nuclear.

Los candidatos demócratas y una campaña centrada en las preocupaciones sociales

La victoria también estuvo vinculada con el desempeño de los candidatos demócratas, que lograron instalar una agenda enfocada en el costo de vida y el acceso a la atención médica. Su mensaje tuvo llegada incluso en estados tradicionalmente republicanos.

En Texas y Kansas, el exdocente James Talarico y el pastor Adam Hamilton, respectivamente, incorporaron referencias a su fe durante la campaña, un recurso que conectó con parte del electorado.

We just took back Texas. pic.twitter.com/xewCGiQ6pc — James Talarico (@jamestalarico) November 4, 2026

En Carolina del Sur, la demócrata Annie Andrews consiguió una victoria inesperada. La expediatra centró su propuesta en la accesibilidad de los servicios de salud, una preocupación extendida entre los estadounidenses que consideran que el sistema sanitario atraviesa problemas.

En Michigan, el exfuncionario de salud pública Abdul El-Sayed logró imponerse y permitió que los demócratas conservaran la banca. Uno de los ejes de su campaña fue la consigna "sacar el dinero de la política y ponerlo en tu bolsillo".

En Georgia, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió la reelección con un mensaje centrado en el costo de vida y la corrupción. Su victoria por un margen amplio en un estado que Trump ganó dos veces también alimentó las versiones sobre una posible candidatura presidencial en 2028.

El propio presidente reconoció el desempeño de sus adversarios. En una entrevista con Fox News, afirmó que los demócratas "hicieron un buen trabajo".

Donald Trump arrastra al resto de republicanos

El descontento por el aumento de los precios y la guerra con Irán tuvo un efecto directo sobre la imagen del presidente. La aprobación de Trump incluso había retrocedido entre los propios votantes republicanos, lo que dejó más expuestos a algunos estados que lo habían respaldado en 2024.

Durante la campaña, el mandatario intentó movilizar a sus seguidores al pedirles que imaginaran que él mismo estaba en la boleta electoral. Sin embargo, después de más de una década como figura central de la política estadounidense, los resultados sugieren que su marca política perdió parte de su capacidad de convocatoria.

El mensaje de Trump tras la derrota en las elecciones de medio término. @realDonaldTrump

En los meses previos a las elecciones, distintas encuestas mostraban que muchos estadounidenses esperaban que Trump concentrara más atención en sus preocupaciones por el encarecimiento del costo de vida.

En su último acto de campaña, realizado el lunes en Washington DC, el presidente dedicó buena parte de su discurso a hablar sobre su controvertido proyecto de renovación del estanque Reflecting Pool, ubicado detrás de él.

El voto de los estadounidenses

El comportamiento electoral mostró diferencias marcadas entre los distintos grupos demográficos, según reflejaron los resultados de The Voter Poll, la encuesta elaborada por AP y SSRS. Entre los hombres blancos, el 55% respaldó al Partido Republicano, mientras que el 92% de las mujeres negras votó por los demócratas. En el electorado latino, en tanto, la mayoría de los hombres y las mujeres se inclinó por la oposición. Este dato contrasta con el peso que tuvo ese segmento en el resultado que llevó a Trump a un segundo mandato en la Casa Blanca, en los comicios del 2024.

Archivo. Según la encuesta de AP, Trump perdió apoyo entre los latinos.

En comparación con las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2022, los republicanos perdieron respaldo en todos los grupos demográficos. Entre los hombres blancos, el apoyo cayó del 60% al 55%; entre las mujeres blancas, pasó del 56% al 47%. También disminuyó el porcentaje de votantes republicanos entre los latinos.

La edad fue otro factor de diferenciación. Los demócratas concentraron el mayor respaldo entre los jóvenes: tres de cada cuatro votantes de entre 18 y 24 años eligieron a sus candidatos. En cambio, los republicanos obtuvieron el 51% entre las personas de 65 años o más.

La tendencia también se reflejó al cruzar la edad con el origen étnico. Los candidatos demócratas recibieron el apoyo del 90% de los jóvenes negros, el 84% de los asiáticos y el 78% de los latinos. Entre los jóvenes blancos también se impusieron, con el 63% de los votos frente al 34% de los republicanos.

Este último resultado marca un cambio respecto de las elecciones presidenciales de 2024, cuando los jóvenes blancos respaldaron mayoritariamente a Trump: el entonces candidato republicano obtuvo el 54% de sus votos, frente al 44% de Kamala Harris.

La brecha de género también se mantuvo entre los votantes jóvenes. En las elecciones legislativas de 2026, el 77% de las mujeres de ese segmento votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente al 65% de los hombres. En este último grupo, el resultado contrasta con el de 2024, cuando el 56% había apoyado a Trump, según los datos de AP VoteCast de ese año.

Por último, la división entre las zonas urbanas y rurales volvió a quedar reflejada en las urnas. El 71% de los votantes de las ciudades eligió al Partido Demócrata, una proporción que llegó al 58% en los suburbios. En las zonas rurales y las pequeñas ciudades, en cambio, casi el 60% se inclinó por los republicanos.