Jubilaciones: cuánto pierden los que cobran la mínima por el congelamiento del bono

En marzo se van a cumplir dos años desde que el Gobierno de Javier Milei adoptó la formula de ajuste por IPC. Pero a los de la mínima no le ajustaron el bono que sigue inmutable en $70.000.

Las protestas de los jubilados siguen todos los miércoles frente al Congreso.

Los jubilados que cobran el haber mínimo volverán a perder poder adquisitivo cuando reciban sus ingresos de bolsillo en marzo, en función de la fórmula de ajuste en base a la inflación de dos meses para atrás. Esto es debido al congelamiento del bono de $70.000.

Cabe recordar que en marzo de 2024 el Gobierno comenzó a aplicar por decreto la nueva fórmula, tras derogar la anterior que había se había aprobado por ley durante la gestión de Alberto Fernández. Allí se comenzó a pagar el complemento, que no se incluyó nunca al haber básico, por lo que la inflación ha ido carcomiendo el poder de compra.

Los jubilados van a recibir una mejora de ingresos del 2,9% en los haberes que perciban en marzo. Pero por el efecto del bono, los que están en la mínima van a percibir una mejora del 2,4%.

De esa manera, la jubilación mínima sin bono pasará de $359.254 a $369.600, en tanto que la máxima irá desde los $2.417.441 a $2.487.063. En el caso de los que están en la base de la pirámide, al sumarse el bono pasarán de $429.254 a $439.600.

¿Cuánto se "ahorró" el Gobierno por el congelamiento del bono? La formula de ajuste le generó a las jubilaciones que están por encima de la mínima un incremento del 174% desde marzo de 2024.

Si se hubiera seguido el mismo criterio con el bono, este tendría que ser en marzo de $121.800. Y la mínima en mano tendría que ser de $551.054. En definitiva, por cada jubilado de la mínima el gobierno nacional se ahorró hasta el momento $111.394. De allí se explica que el gasto indexado de las jubilaciones no impacte plenamente en el Presupuesto. Si bien crece, lo hace por debajo de la inflación, lo que ayuda a cerrar las cuentas. De hecho, como el gasto en jubilaciones es el mas alto de todos los rubros, se podría afirmar que parte del resultado fiscal obtenido por el Gobierno se fundamentó en ajustarle a los jubilados de la mínima. El año pasado, el Poder Ejecutivo consiguió un resultado fiscal positivo primario equivalente al 1,4% del PBI, dentro de los parámetros acordados con el FMI.

