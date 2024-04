¿El flujo mata fundamento?: el dilema del dólar planchado, la inflación de dos dígitos y las claves de la semana

Mientras el mercado va descartando una devaluación, crece el dilema de la economía de inflación baja vs recesión.

El INDEC dará a conocer esta semana el dato de inflación

"Si el IPC (índice de precios al consumidor) de marzo a conocerse esta semana se ubica en torno al 10% como dice el Gobierno sería mas abajo de lo esperado y representa una notoria mejora. Sin embargo, el lado oculto es que la recesión puede ser mayor a la esperada, actuando de ancla de precios", estimó el economista Roberto Geretto.

Añadió que "si la inflación muestra otro signo de fuerte desaceleración es muy probable que haya otra baja de tasas. Esto es no solo para seguir disminuyendo la emisión endógena de dinero, sino también bajar el carry negativo en dólares del BCRA que surge del diferencial entre tasas de interés y de devaluación".

consumo comercio ventas alimentos inflacion supermercados precios.jpg El mercado espera una baja de tasas previo al dato de inflación del viernes Depositphotos

"La inflación núcleo (para marzo) fue más baja que la total, 10,9%, por la fuerte presencia de aumentos estacionales y regulados", estimó C&T Asesores Económicos.

El rally de bonos y acciones

"Desde principio de año, la performance de la deuda soberana en dólares argentina fue muy superior a la de sus pares. Es evidente que el factor local tiene una ponderación muy relevante en el impulso de las cotizaciones de los bonos argentinos", expresó Portfolio Personal Inversiones.

"No veo tan claro la recuperación (de la economía) en V, porque la recesión no es que empezó ahora en el Gobierno de Milei. Puede ser que el programa haya reforzado el proceso recesivo", dijo el economista Fausto Spotorno.

"Lo que sucede realmente es que hay parte de la sociedad que está desahorrando en esta caída de consumo. Yo no sé si el dólar estaría tan estable si no hubiera una credibilidad sobre el Gobierno de que efectivamente va a salir del cepo", estimó.

* "Si la gran recesión no consigue calmar a la inflación, ante mercados oligopólicos, servicios no competitivos y la arraigada idiosincrasia local después de luchar contra décadas de inflación, un eventual resurgimiento de los precios podría revertir el ciclo virtuoso; aunque podrían darse alternativas favorables a los planes oficiales", estimó VatNet Financial Research.

"La zona de los 1.250.000 puntos (del índice bursátil S&P Merval) podría actuar como resistencia", estimó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

¿Conviene una devaluación?

"Lo peor que podemos hacer es pedir un proceso devaluatorio. Sí creo que lo más adecuado es buscar una unificación cambiaria porque sino parece que buscamos tener una renta extra con un valor de dólar que nos convenga", dijo en declaraciones radiales Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria.

"Me parece que el proceso que sí se tiene que sincerar en la Argentina es salir de la inflación que tenemos que nos va corriendo el arco y nos va diluyendo cualquier paridad cambiaria que nos ponen". añadió.

"La discusión sobre si la apreciación cambiaria es sostenible en el mediano y largo plazo continuará ya que es complejo dar una respuesta definitiva. En argentina las experiencias de estabilización mediante el tipo de cambio han tenido dificultades para manejar shocks negativos de los precios de las materias primas, los impactos de sequías sobre la oferta de divisas y la volatilidad del flujo de capitales a los países emergentes", señaló Delphos Investment.

"Por ello se hacen más necesarias las reformas para mejorar la competitividad sistémica y atraer inversión extranjera directa en sectores donde el país resulta competitivo", afirmó.