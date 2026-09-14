Polémica por una norma de la CNV: advierten que encarece el financiamiento para pymes al elevar la carga tributaria

Una nueva norma de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sorprendió de manera negativa a gran parte del mercado financiero durante este lunes 14 de septiembre. Advierten que se trata de una medida que busca incrementar la recaudación, pero a costa de una mayor carga tributaria para las pymes.

En concreto, esta jornada el directorio de la CNV aprobó la Resolución General N° 1166 . La misma establece "que la transferencia será la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos de y hacia los cliente". La entidad justificó la decisión afirmando que "busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos, eliminar eventuales rechazos asociados al uso de cheques y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de control y prevención frente a posibles conductas disvaliosas".

Pero, del otro lado, representantes de las ALyCs y analistas financieros cuestionaron con dureza este accionar institucional. La principal crítica gira en torno a la eliminación del cheque como medio de cobro/pago a comitentes para los ALyCs.

"Matan sistemas de depósitos y pagos con e-cheq en el mercado capitales. Quieren recaudar más impuesto al cheque, es una suba encubierta de impuestos . Matan la actividad aun más, encarecen la operatoria, afectan a la industria financiera, a los Fondos Comunes de Inversión. No sé si están tomando dimensión", apuntó una fuente del mercado.

Otro especialista fue igual, o más, tajante en diálogo con Ámbito: " Desastrosa la gestión del mercado de capitales de estos muchachos".

Nau Bernues, asesor financiero y CEO de Quaestus Advisory, expresó en conversaciones con este medio que "claramente es una medida que va en contra de la inclusión de pymes en el mercado de capitales". "Es una traba más a lo que ya es complicado de la economía Argentina. Creo que el Gobierno como un todo debería generar más medidas que fomenten el acceso al mercado, con menos trabas, más agilidad y transparencia. Difícil estar a favor de una medida así, que parece más una medida para recaudar que para brindar transparencia y seguridad", profundizó.

El mercado especula con un objetivo recaudatorio y reclama "reglas claras"

La resolución se toma justo en momentos en los cuales la recaudación por el "impuesto al cheque" viene mostrando una pobre performance. Según cálculos del Head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, en agosto hubo un derrumbe real interanual del 9%, mientras que en julio ya se había visto un retroceso del 11,3%.

"Todas las pymes que operan en el mercado de capitales hoy van a pagar un costo que antes en la práctica no estaba. Es un 0,6% ida y un 0,6% vuelta", acotó sobre este punto Bernues.

En la misma sintonía, desde una ALyC a la cual pudo acceder Ámbito reclamaron "reglas de juego más claras". En ese sentido, recordaron que "en mayo de este mismo año, se eliminaba el tope de cantidad de cheques y una semana después se daba marcha atrás para volver al límite diario de dos".

"Cuatro meses después, se está eliminando por completo al cheque como medio de pago/cobro. El cambio de reglas constante y sin un horizonte claro complica nuestro objetivo de construir un mercado de capitales más robusto. La claridad y reglas de juego coherentes resultarían en un mercado más profundo con más herramientas para las pymes del país", aseguraron.