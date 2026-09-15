Por primera vez en su historia, Japón registró más de 100.000 personas mayores de 100 años

El dato surgió de un análisis de su Ministerio de Salud y aseguran que el número de esta población viene en aumento desde hace más de 50 años. A su vez, la tasa de natalidad registra una caída a los mínimos históricos.

En su mayoría, la población de esta edad son mujeres y Japón se convirtió en el segundo país con la población más envejecida.

Por primera vez en su historia, Japón registró cerca de 100.000 personas con más de 100 años de edad. El dato fue difundido este martes por el Ministerio de Salud mientras que la edad promedio de la población es de 49,9 años y casi un 90% de esta población es femenina.

El último sondeo del gobierno reveló que a l 1 de septiembre había 107.677 personas de 100 años o más, lo que supone un incremento de casi 8.000 personas respecto al año anterior, según informó este martes la cartera de Salud, Trabajo y Bienestar.

En su mayoría son mujeres, representando el 88 % del total (es decir, 94.298 personas). Así, Japón se convirtió en el segundo país con la población más envejecida, después de Mónaco, según el Banco Mundial (BM) .

Al mismo tiempo, cifras de junio revelaron que la tasa de fertilidad de Japón cayó el año pasado a un mínimo histórico , una señal de la crisis demográfica que afecta a la cuarta mayor economía del mundo. Esta situación provocó escasez laboral, crecientes costos de seguridad social y una base tributaria en declive .

Por su parte, el ministro de Salud, Kenichiro Ueno, destacó el aspecto positivo de estas cifras al declarar a la prensa: “Me alegra enormemente que tantas personas se mantengan activas y sanas durante tanto tiempo”. El país se mantiene constantemente entre los países con mayor esperanza de vida del mundo, en una media de 84 años en 2024, según datos del Banco Mundial.

Los científicos atribuyen esta longevidad a una dieta saludable y a un sistema sanitario avanzado.

Los científicos atribuyen esta longevidad a una dieta saludable y a un sistema sanitario avanzado. A pesar de que la población vive más tiempo, el número total de habitantes de Japón —123 millones— sigue disminuyendo, ya que la natalidad cayó a mínimos históricos.

Murió Isao Harimoto, leyenda del béisbol japonés y sobreviviente de Hiroshima

Isao Harimoto, una de las grandes figuras de la historia del béisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, murió a los 86 años. Su historia excedió largamente los límites del deporte.

Nacido en Japón, hijo de padres coreanos, Harimoto atravesó desde muy pequeño situaciones que marcaron su vida. A los cuatro años sufrió un grave accidente que le provocó quemaduras y limitó la movilidad de su brazo derecho. Lejos de abandonar el deporte, aprendió a jugar al béisbol con la mano izquierda y convirtió esa dificultad en una de las características de su carrera.

Un año después enfrentó una tragedia todavía mayor. El 6 de agosto de 1945, cuando tenía cinco años, sobrevivió al ataque nuclear sobre Hiroshima junto con su hermana. Su madre se interpuso entre ambos niños para protegerlños de la explosión.

Décadas después, Harimoto se transformaría en una de las figuras más reconocidas del deporte japonés y en un símbolo de superación. Durante 23 temporadas profesionales construyó una carrera que lo llevó a jugar en distintos equipos, entre ellos los históricos Yomiuri Giants.