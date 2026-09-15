Tarifas y transporte subieron hasta 55% en un año y presionan sobre el bolsillo

Aunque la inflación de agosto fue de 1,7%, los servicios subieron por encima del promedio. Electricidad, gas, transporte público, alquileres, telefonía e internet presionan sobre el ingreso disponible de los hogares.

Aunque la inflación de agosto fue la más baja en 14 meses, varios gastos fijos avanzan a un ritmo mayor que el promedio de precios.

La inflación volvió a mostrar una desaceleración en agosto, pero el alivio no llegó con la misma intensidad a los gastos fijos de los hogares. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 1,7% en el mes, el registro más bajo en 14 meses, aunque los servicios aumentaron por encima de ese promedio y algunos rubros acumulan alzas cercanas o superiores al 50% en el último año.

De acuerdo con los datos del INDEC, el IPC acumuló 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% en los últimos 12 meses. En agosto, la división con mayor aumento mensual fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con una suba de 2,8%, seguida por educación, con 2,5%.

La diferencia entre la inflación promedio y los gastos cotidianos aparece con más claridad en el Gran Buenos Aires. En esa región, el nivel general de precios subió 33,7% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, pero quedaron por encima rubros como vivienda y servicios públicos, transporte, comunicación, educación, restaurantes y hoteles.

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 45,3% interanual en el GBA, 11,6 puntos porcentuales por encima del nivel general de la región. Dentro de ese grupo, electricidad, gas y otros combustibles treparon 55,4%, con una brecha de 21,7 puntos frente a la inflación general.

El movimiento refleja que, aun con un índice general más bajo, la corrección tarifaria sigue teniendo impacto directo sobre el presupuesto familiar . Los servicios públicos son gastos difíciles de recortar y pesan todos los meses sobre el ingreso disponible.

También los gastos asociados a la vivienda quedaron por encima del promedio. El alquiler de la vivienda y gastos conexos subió 42%, mientras que el alquiler de la vivienda avanzó 42,7%, siempre en el período interanual analizado para el GBA.

En otras regiones, la presión fue incluso mayor. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 74,5% en el Noreste, 50,1% en el Noroeste, 50,8% en Cuyo, 50,9% en la Patagonia y 49,3% en la región Pampeana.

Transporte y combustibles también presionan

El transporte fue otro de los rubros que corrió por encima de la inflación. En el GBA, la división Transporte acumuló una suba de 38,6% en el último año, 4,9 puntos más que el nivel general de la región.

La presión fue más fuerte en los gastos de movilidad diaria. El transporte público aumentó 52,1%, mientras que los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar subieron 50%. En ambos casos, las subas quedaron muy por encima del promedio del GBA.

El boleto de colectivo en el área metropolitana ya se ubica por arriba de los $1.100 en septiembre. La suba responde en parte al esquema de actualización aplicado por la provincia de Buenos Aires, que toma el último dato de inflación más dos puntos porcentuales, aunque en algunos meses se autorizaron incrementos superiores.

El impacto no se limita al AMBA. El transporte público subió 53,5% en la región Pampeana, 54,4% en el Noroeste, 52,8% en Cuyo, 42% en la Patagonia y 25,6% en el Noreste.

Educación, comunicación y salud

Educación también quedó por encima del promedio. En el GBA, la división aumentó 41,8% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, 8,1 puntos más que el nivel general de precios de la región.

En comunicación, el aumento acumulado fue de 38,2%. Los servicios de telefonía e internet avanzaron 38,6%, 4,9 puntos por encima de la inflación general del GBA.

Salud mostró una dinámica más cercana al promedio. La división subió 33,3% en el GBA, apenas por debajo del 33,7% del nivel general. Las prepagas avanzaron 33,7%, mientras que los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud aumentaron 30,3%.

El problema central es que muchos de estos gastos son inelásticos: los hogares no pueden dejar de pagar luz, gas, transporte, alquiler, telefonía o internet sin afectar su vida cotidiana.

La desaceleración de la inflación, entonces, convive con una recomposición de precios relativos que todavía pega sobre los gastos fijos. El dato mensual mejora, pero para los hogares el peso de tarifas, transporte y servicios sigue marcando buena parte del presupuesto.