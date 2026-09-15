Semáforos con inteligencia artificial: las ciudades que empiezan a transformar el tránsito en la Argentina

En el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible, la tecnología aplicada al tránsito urbano se consolida como una herramienta clave para mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y avanzar hacia ciudades más eficientes.

La inteligencia artificial comienza a jugar un papel clave en la seguridad vial

En el contexto de la Semana de la Movilidad Sostenible , la discusión sobre cómo se mueven las ciudades vuelve a ocupar un lugar central, con un foco creciente en la tecnología aplicada al tránsito urbano y la seguridad vial.

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La movilidad sostenible ya no se limita al uso de bicicletas o al transporte público. El concepto también incluye la incorporación de sistemas inteligentes capaces de analizar datos en tiempo real, optimizar la circulación y reducir riesgos en la vía pública .

En la Argentina ya comienzan a implementarse experiencias concretas de gestión inteligente del tránsito basadas en inteligencia artificial.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires , se puso en funcionamiento un semáforo con inteligencia artificial en una intersección de alto flujo vehicular , capaz de analizar el tránsito en tiempo real y ajustar automáticamente los tiempos de los semáforos para mejorar la circulación y reducir demoras.

A su vez, en San Francisco, Córdoba , se avanza con un sistema de cámaras inteligentes integradas a semáforos , que permite monitorear el flujo vehicular en tiempo real, optimizar la gestión del tránsito y reforzar la seguridad vial en puntos estratégicos de la ciudad.

Hacia ciudades más inteligentes

Estos desarrollos forman parte de una tendencia global hacia las ciudades inteligentes, donde el tránsito deja de ser un sistema rígido para convertirse en un ecosistema dinámico de datos.

Estos desarrollos forman parte de una tendencia global hacia las ciudades inteligentes, donde el tránsito deja de ser un sistema rígido para convertirse en un ecosistema dinámico de datos.

En este modelo, la información en tiempo real permite tomar decisiones más precisas sobre la sincronización de semáforos, la circulación vehicular y la prevención de accidentes, con impacto directo en la seguridad vial.

Datos y seguridad vial

La seguridad vial se consolida como un eje central en esta transformación. Sin información precisa sobre los patrones de circulación, resulta difícil diseñar estrategias efectivas de movilidad urbana.

En este sentido, las tecnologías de monitoreo y localización vehicular aportan datos clave para comprender cómo se desplazan los vehículos y mejorar la planificación del tránsito en las ciudades.

“La movilidad sostenible también es seguridad”

“La movilidad sostenible no se limita al medio de transporte, sino a cómo logramos que cada traslado sea más seguro para todos. Cuidar el ambiente y cuidar vidas son dos objetivos que deben avanzar juntos”, señaló Franco Taraborrelli, gerente general de Ituran Argentina.

El ejecutivo destacó que la información en tiempo real es fundamental para mejorar tanto la experiencia de los usuarios como la gestión urbana.

El rol de la información en la movilidad

Las ciudades inteligentes integran cada vez más datos en tiempo real para reducir congestiones, optimizar recorridos y disminuir emisiones contaminantes.

En ese contexto, la incorporación de tecnologías como semáforos inteligentes representa un paso clave hacia sistemas de tránsito más eficientes y automatizados, con impacto directo en la seguridad vial.

“Cada dato de movilidad que registramos ayuda a entender mejor cómo se mueve una ciudad. Esa información no solo mejora la seguridad del conductor, sino que también aporta a la planificación del tránsito urbano”, concluyó Taraborrelli.