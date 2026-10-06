El Gobierno amplió la emisión de deuda por $221.119 millones para pagar obligaciones de obra pública

La medida alcanza a deudas con contratistas acumuladas entre 2022 y 2025 y a contratos extinguidos desde 2024. Los pagos se realizarán mediante una canasta de Lecap y Boncap con vencimientos entre octubre de 2026 y abril de 2027.

La cancelación no se realizará en efectivo, sino mediante la entrega de una canasta compuesta por tres títulos en pesos.

El Gobierno amplió la emisión de títulos públicos por un valor efectivo total de $221.119,5 millones para cancelar deudas pendientes con contratistas de obras públicas, según dispuso la Resolución Conjunta 59/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida forma parte del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública y está destinada a saldar acreencias vinculadas con proyectos de infraestructura y transporte.

El régimen contempla obligaciones correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios acumuladas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 , además de deudas derivadas de contratos extinguidos a partir de 2024.

Las empresas alcanzadas tuvieron plazo hasta mediados de agosto para adherirse al mecanismo. Según establece la resolución, los títulos serán destinados a atender obligaciones correspondientes a la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas .

La cancelación no se realizará en efectivo, sino mediante la entrega de una canasta compuesta por tres títulos públicos capitalizables en pesos , que serán computados a su valor técnico correspondiente al día hábil anterior a la fecha efectiva de entrega.

La composición será de 33% en Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026, cuya emisión podrá ampliarse hasta un valor nominal original de $60.000 millones; 33% en Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027, con un límite de hasta $51.000 millones; y el 34% restante en Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027, con una ampliación de hasta $60.000 millones de valor nominal original.

De esta manera, el Ejecutivo avanza con el mecanismo diseñado para regularizar obligaciones pendientes con contratistas sin realizar una cancelación directa en efectivo, mediante la entrega de instrumentos de deuda del Tesoro.

La resolución también autoriza a los titulares de la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras áreas técnicas competentes a suscribir la documentación necesaria para instrumentar las operaciones.