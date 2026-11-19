Los candidatos del PSOE y el PP discutieron sobre corrupción, economía y política exterior, a diez días de las elecciones. El Presidente argentino apareció en el intercambio por los vínculos de la derecha española con referentes internacionales.

A diez días de las elecciones generales en España , el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez , y el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo , protagonizaron este jueves un duro debate televisivo, con acusaciones cruzadas por corrupción, economía y políticas sociales. En el tramo dedicado a política exterior, Javier Milei apareció como uno de los protagonistas del intercambio , luego de que Sánchez cuestionara los vínculos de su rival con dirigentes de la derecha internacional.

El cara a cara se realizó en la Academia de Televisión y estuvo dividido en cinco bloques: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. El encuentro llegó en un momento de polarización política y con los sondeos diarios ubicando al PP dos puntos por encima del PSOE .

Feijóo centró buena parte de sus intervenciones en los casos de corrupción que involucran al oficialismo y cuestionó la gestión económica de Sánchez. El presidente, por su parte, defendió los resultados de su Gobierno y advirtió sobre los posibles recortes que, según planteó, podrían llegar con una eventual alianza entre el PP y Vox.

La mención al mandatario argentino llegó cuando los candidatos debatían sobre las relaciones internacionales. Sánchez cuestionó los vínculos de Feijóo con referentes de la derecha global y preguntó qué aportaron al mundo dirigentes como Donald Trump, Javier Milei y Jair Bolsonaro . "¿Ha traído algo bueno Milei a Argentina? ¿Al mundo?", planteó el candidato socialista.

Feijóo respondió con ironía y acusó a Sánchez de desviar la discusión hacia otros países: "Nos ha dado la vuelta al mundo en un minuto. Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin... Washington, Buenos Aires, Tel Aviv, Moscú, de todo menos de España. Esto es lo que ocurre cuando las cosas van mal en casa".

La referencia a Milei se inscribe en una campaña en la que el Presidente argentino ya había quedado involucrado en la discusión política española. Sánchez había advertido semanas atrás que, si el PP y Vox llegan al Gobierno, podrían aplicar en España un programa similar al del mandatario argentino. En esa oportunidad, también cuestionó los resultados de su gestión económica y laboral.

Corrupción, economía y migración: los otros ejes del debate

En el bloque económico, Feijóo acusó a Sánchez de haber "triturado a la clase media" y reclamó una reducción de impuestos. "Tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes", sostuvo el dirigente del PP, que también cuestionó la presión fiscal sobre los trabajadores autónomos.

El debate, el único previo a los comicios del 29 de noviembre, se dio con el PP dos puntos por encima en las encuestas.

El candidato opositor propuso bajar el impuesto a la renta de acuerdo con la inflación, eximir de la cuota de la Seguridad Social durante el primer año a los nuevos autónomos y eliminar la obligación de cobrar y declarar el IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros.

Sánchez, en tanto, defendió los indicadores económicos y sociales de su gestión, aunque reconoció que su Gobierno cometió errores. También acusó al PP de impulsar una política de "involución, insultos, mentiras y recortes", y advirtió sobre el impacto que tendría una alianza con Vox en los servicios públicos, especialmente en salud y educación.

La corrupción fue otro de los ejes centrales del debate. Feijóo enumeró las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente y lanzó: "España merece un presidente decente y él no lo es". Sánchez respondió: "La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero, sí", y defendió su gestión frente a las acusaciones de la oposición.

En materia migratoria, Feijóo prometió que, si llega al Gobierno, "se van a acabar las regularizaciones masivas". Sánchez defendió la necesidad de la inmigración para la economía española y sostuvo que el país necesita trabajadores extranjeros, entre otros sectores, para la construcción.

El debate fue el único cara a cara entre los dos principales candidatos antes de los comicios del 29 de noviembre. La última vez que se habían enfrentado en un intercambio televisivo de estas características fue en 2023, cuando el PP fue la fuerza más votada, aunque Feijóo no consiguió los apoyos parlamentarios necesarios para formar Gobierno.