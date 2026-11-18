El director de Polomix señala que en términos netos la deuda del Gobierno creció este año unos u$s34.500 millones a pesar de haber pagado unos u$s10.000 millones. Afirma que el superávit primario no alcanza para evitar el incremento del endeudamiento.

La deuda neta del Tesoro Nacional experimentó un incremento equivalente a u$s34.558 millones de dólares en los primeros diez meses del año, un fenómeno que fue impulsado de manera central por la capitalización de intereses de los bonos y el ajuste de los títulos en pesos.

Así lo advirtió el economista y consultor Martín Polo , quién analizó las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía. Durante charla con Ámbito, el especialista remarcó que, desde una perspectiva conceptual, "la reducción genuina de los compromisos soberanos debería ir de la mano de un resultado financiero superavitario", entendido este como el superávit financiero, no el primario que se tiene en cuenta para el acuerdo con el FMI.

El consultor destacó que a pesar de reportar un superávit fiscal primario, "la dinámica de los pasivos públicos muestra un fuerte crecimiento intertemporal" . "Lo que quiero marcar es que conceptualmente para bajar la deuda tenés que tener superávit fiscal. No solamente primario, sino fiscal", indicó el director d e Polomix quien aseguró que en el caso de Argentina "no solo sube, sino que sube mucho".

Polo señaló que, "al medir los datos del Palacio de Hacienda en una unidad homogénea, la deuda total del Tesoro —incluyendo los traspasos previos de pasivos originados en el Banco Central— se encamina a superar la barrera simbólica de los u$s500.000 millones".

En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de "interpretar con cautela las estadísticas financieras del sector público y la relación de los compromisos frente a variables macroeconómicas como el Producto Bruto Interno (PBI) y la evolución cambiaria". En general, aseguró que cuando el Gobierno presenta datos de la deuda usa el consolidado entre el Tesoro y el Banco Central, ya que presenta un mejor perfil.

Al respecto, Polo indicó que el prefiere ir a lo conceptual. "Lo que me digo es que yo quiero saber cuánto es la caja. ¿Es sostenible la deuda? Sí, es sostenible, pero tampoco es que está tan holgado", explicó. Desde su perspectiva, para bajar la deuda Argentina debería tener un superávit financiero del 3,5%. "Como estamos ahora, estamos firmando el empate", indicó.

Las estimaciones que hace el consultor es la siguiente: la capitalización de intereses de bonos y letras aportaron en los primeros 10 meses u$s29.242 millones, mientras que la deuda ajustada por inflación (CER) otros u$s22.082 millones. En el sentido inverso, se pagaron u$s10.500 millones y la apreciación del tipo de cambio aportó otros u$s5.832 millones. Hay otros u$s435 millones de bajan por otros conceptos. El saldo es una suba neta de u$s34.558 millones.

La deuda bruta también crece

Las estimaciones de Polo se hicieron sobre la deuda neta del BCRA, es decir, tomando en cuenta los pagos netos y reducción en función del atraso del tipo de cambio.

Pero si se toma la deuda bruta del tesoro, durante octubre, y en relación a septiembre, la que está en situación de pago normal alcanzó a u$s487.143 millones, lo que representó un aumento equivalente a u$s3.019 millones, lo que representó un crecimiento mensual del 0,62%, informó la secretaría de Finanzas.

Esta variación se explicó por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s307 millones y el incremento de los compromisos en pesos por un monto equivalente en dólares de u$s3.326 millones.

El nivel de aumento de octubre pareció haber mostrado un descenso respecto al ritmo de crecimiento de los últimos 12 meses, en el que el stock de deuda en situación de pago normal aumentó US$ 46.412 millones, es decir, algo más de US$ 3.800 millones por mes en promedio.