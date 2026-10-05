El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para reformar el mercado de capitales: cuáles son los puntos clave

El ministro Sturzenegger anticipó cambios en instrumentos claves para el mercado de capitales. La iniciativa también consolidará parte de la desregulación impulsada por la CNV y buscará ampliar las alternativas de financiamiento.

El Gobierno enviará en los “próximos días” al Congreso un proyecto de ley para reformar el mercado de capitales con cambios orientados a simplificar la regulación, ampliar los instrumentos disponibles, fortalecer las garantías y facilitar el acceso al financiamiento . Algunos de los puntos fueron anticipados esta mañana por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger , en la Cámara de Comercio, en el marco de la inauguración de la “Semana del Inversor” , donde también participó el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva , directores del Banco Central y actores del sistema financiero.

La iniciativa, aseguró Sturzenegger, fue trabajada junto a la CNV y el Banco Central, e incluirá modificaciones sobre distintos regímenes que hoy alcanzan al mercado de capitales.

“Es un proyecto de mercado de capitales que tiene dos grandes ejes: el eje de la simplificación, de la desregulación, de la mayor libertad en los bienes que podés prendar, en los instrumentos que podés usar y cómo armás los contratos” , explicó el ministro en un discurso que reforzó la impronta de su cartera.

A eso sumó el segundo objetivo: fortalecer las garantías utilizadas para ampliar las alternativas de financiamiento y reducir costos .

Warrants: se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía.

se profundizará la desregulación, los seguros dejarán de ser obligatorios y se ampliará el universo de bienes que pueden utilizarse como garantía. Registro Federal de Garantías: se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías.

se creará un sistema centralizado, administrado por el BCRA, para consultar los bienes afectados a prendas y otras garantías. Prendas: se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras.

se permitirá constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor y se ampliará el universo de bienes alcanzados, incluyendo cosechas futuras. Ejecución de garantías: se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución.

se eliminará el monopolio que actualmente tienen los bancos sobre determinados mecanismos de ejecución. Pagarés y letras de cambio: se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción.

se ampliarán las posibilidades de utilización de estos instrumentos, incluso vinculándolos a bienes físicos o producción. Factura de Crédito Electrónica MiPyme: se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento.

se buscará eliminar intermediarios para facilitar su utilización y el acceso de las pymes al financiamiento. Crowdfunding: se eliminará el régimen específico vigente, que, según explicó Sturzenegger, perdió funcionalidad.

se eliminará el régimen específico vigente, que, según explicó Sturzenegger, perdió funcionalidad. Tarjetas de crédito: se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esa actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos.

se permitirá que los comercios puedan financiar créditos originados en operaciones con tarjetas sin que esa actividad quede exclusivamente canalizada a través de bancos. Planes de ahorro y capitalización: se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices.

se eliminará el régimen regulatorio específico y los contratos pasarán a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, reduciendo la intervención de la IGJ. Es un esquema particularmente utilizado por las automotrices. Autorizaciones automáticas: se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior.

se incorporarán a la Ley de Mercado de Capitales reformas que la CNV ya implementó, como la posibilidad de realizar determinadas emisiones sin aprobación previa, con fiscalización posterior. Obligaciones Negociables (ON) denominadas en UVA: se habilitará su emisión para ampliar las alternativas de financiamiento.

Sturzenegger sostuvo que el proyecto apunta a dar el “broche de oro” al proceso de transformación regulatoria del mercado de capitales.

Para cerrar, dentro de su exposición, Sturzenegger volvió a resaltar que la Argentina cuenta con un importante volumen de ahorro en el exterior —que estimó en u$s300.000 millones— que, en condiciones normales, podría canalizarse hacia el mercado de capitales local. En ese sentido, afirmó que el país ya resolvió las restricciones fiscal y externa y destacó el potencial de crecimiento de las exportaciones.

En un guiño hacia las elecciones del año que viene, agregó que “el próximo año, con la reelección del presidente Javier Milei, solucionaremos la restricción política” y planteó que al mercado de capitales actual ya “se le están creando las bases” para su consolidación y expansión.

Las reformas del sector que lleva adelante la CNV y la respuesta a las críticas de las Alycs por una nueva medida

En otro momento de la apertura de una semana clave para la industria, Roberto Silva, actual presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señaló que la estrategia de su gestión buscó combinar la simplificación de los procesos con la protección del inversor. “Nuestro objetivo es que sea todo más fácil, serio y transparente”, afirmó.

El titular de la CNV adelantó también que ya avanzaron sobre el 80% de las normativas que estaban en la CNV y destacó que la actual gestión ya emitió 181 resoluciones generales, frente al promedio histórico de 16 por año.

Una de las medidas que más destacó fueron las autorizaciones automáticas y el menor tiempo para salir al mercado. Explicó que el objetivo fue reducir el “time to market”, pero remarcó que la ausencia de autorización previa no elimina la fiscalización posterior.

En relación al mercado de capitales actual, agregó que el mercado más que duplicó su volumen en términos corrientes, aunque todavía representa apenas un 7% u 8% del PBI, muy por debajo de otros mercados de la región.

Por último, aprovechó la ocasión ante los actores presentes para aclarar cuál fue el objetivo de la Resolución General 1166/2026, que generó polémica entre las Alycs. Esa norma estableció que las transferencias pasan a ser la única modalidad habilitada para la recepción y entrega de fondos entre las Alycs y sus clientes, lo que generaba automáticamente un paso inevitable por una cuenta bancaria.

Sobre ese tema, que generó críticas del mercado, aseguró que escuchó “disparates” en los cuestionamientos. “La CNV no crea impuestos, no tiene la capacidad de subirlos ni de bajarlos, los impuestos los crea el Congreso. ARCA es el que se ocupa de la recaudación y fiscalización”. Y agregó que hay una norma que dice que “no se puede eludir un sistema de pagos salteando la cuenta bancaria”.

En esa línea, enfatizó que la norma no es nueva y que la CNV intentó, “ante conductas disvaliosas”, cambiar la operatoria de las Alycs. Y contundente, cerró: “La patente de ALYC no es para eludir, ni para evadir controles, ni para fomentar la elusión ni la evasión. Es para otra cosa, para el crecimiento del mercado”.