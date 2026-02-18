Escándalo por racismo: la UEFA investiga a Giannluca Prestianni y podría sancionarlo, mientras Mbappe pidió su expulsión de la Champions

La UEFA estudia el incidente entre el brasileño Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni , quien supuestamente le dijo "mono" varias veces tapándose la boca. El ente que rige el fútbol europeo abrirá un expediente y realizará un procedimiento, para determinar las posibles sanciones disciplinarias.

El árbitro aplicó el protocolo anti racismo después de que Vinícius le avisara de que Prestianni le había insultado, tras su celebración del único gol del partido.

"Cualquier entidad o persona que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza o el origen, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado".

Mbappé respaldó a Vinicius y pidió la expulsión de Prestianni de la Champions League

"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que Vini es un mono cinco veces. Yo lo escuché, y hay jugadores de Benfica que lo han escuchado también. Este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es una cosa maravillosa jugar la Champions, maravillosa competición. Tenemos que dar el mejor ejemplo a los jóvenes, porque si dejamos pasar este tipo de cosas yo pienso que todos los valores del fútbol no valen para nada, todo lo que creemos no vale para nada. Hay que hacer algo".

image

El descargo de Prestianni, negando las acusaciones de racismo

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al Jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, sus reflexiones en redes sociales.

El duro posteo de Vinicius

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camisa para demostrar su debilidad. Pero cuentan, junto a ellos, con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo ocurrido hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi familia…Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, fue un protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada. No me gusta estar en situaciones así".