Frida Mizrahi y Andrea Citwar presentan su espectaculo musical en el Paseo La Plaza

En una nueva función del ciclo de “Teatro, humor y música judía” que se realiza desde enero en el Paseo La Plaza, por donde ya pasaron grandes obras como “Incidente en Vichy”, “La casa de atrás”, “La bobe” o el stand up de Andy Ini, todavía quedan muy buenas obras por ver hasta fin de marzo. El martes a las 20 llega “La gala ortodoxa”, donde Frida Mizrahi y Andrea Citwar, productoras musicales y artistas reconocidas del mundo comunitario, ofrecen una propuesta innovadora y abarcativa en la que voces femeninas de la comunidad ortodoxa sorprenden con sus voces y talento.

En esta Gala participarán las cantantes finalistas que fueron seleccionadas del certamen realizado durante 2025 en diferentes funciones en el teatro Border. Completan el plantel de cantantes Jaia Konfederak, Renata Kacew, Sheine Sobel, Daniela Kibudi, Lara Rosenfeld, Tamy Sutton y Hanna Atar. Conversamos con Mizrahi y Citwar.

Periodista: ¿En qué consiste esta propuesta en la que voces femeninas de la comunidad judía ortodoxa se presentan sobre el escenario?

Andrea Citwar: Esta propuesta, totalmente nueva en la comunidad ortodoxa, consiste en un certamen de canto de mujeres, apto para todas las edades. Las chicas pasaron por un proceso de selección, y un concierto previo de otras participantes , algo así como una gala eliminatoria. Las chicas son coacheadas tanto en la técnica, el estilo como en la parte escénica por nosotras.

Frida Mizrahi: Buscamos dar un espacio a esas mujeres que lo llevan como un hobbie. Que experimenten el subirse a un escenario y la adrenalina de cantar frente al público.

P.: ¿El público es de la comunidad o llegan otros espectadores?

F.M.: Por lo general es gente de la comunidad. Algunas son familia y amigas de las concursantes y muchas otras simplemente quienes quieran disfrutar de una noche de música.

A.C.: El público principalmente es de la comunidad, mujeres que llegan curiosas por conocer nuevas voces y también ver a sus amigas y familiares en esta nueva faceta artística . Cabe destacar que las participantes son en su mayoría profesionales de otras áreas hay docentes, psicólogas, empresarias, diseñadoras, amas de casa y unas cuantas estudiantes.

P.: ¿Cómo nació esta faceta artística en ustedes?

A.C.: Cada una tiene su propio recorrido, y eso es lo lindo: poder encontrarse cada una con su historia , su experiencia y juntas formar un equipo respetuoso. Desde chica estudio música, canto e instrumentos, me formé en una escuela de jazz y también estudié en el conservatorio nacional. En mis veintipico, me incliné por el judaísmo ortodoxo, y de a poco fui encontrando mi lugar, siempre siendo fiel a mi esencia. Cantar y hacer música no es una opción en mi vida, es la constante que mantiene mi alma viva .

F.M.: Nació desde las ganas de seguir fomentando el arte en el ambiente ortodoxo. Una propuesta musical que no es ir a ver una cantante profesional, sino en cambio dejarse sorprender por nuevos talentos

P.: ¿En qué se parece y en qué se diferencia esta gala de La gala de la TV?

F.M.: Se diferencia principalmente en que las audiciones no son a ciegas. Se hizo una convocatoria donde enviaban un demo y así se hizo la selección para las galas.

A.C.: Si bien tomamos algunos detalles de la Gala de la TV, nuestra idea no es hacer una competencia, la horizontalidad es lo que nos caracteriza. Todas las participantes se admiran entre ellas, se asesoran, se escuchan, de hecho en nuestra próxima función habrá dúos y más sorpresas. Nuestra Gala no es una competencia a puertas abiertas: no le decimos a nadie “estás afuera” frente a otras personas, la selección es de forma privada y así también fueron las audiciones. Cuidamos mucho la sensibilidad de cada participante. Y las chicas agradecen mucho este gesto.

P.: ¿Cuál es la escencia de este espectáculo atípico?

A.C.: hay algo que caracteriza a esta gala es justamente que está formado por mujeres religiosas. De alguna manera todas están conectadas por su pertenencia al judaísmo y desde ahí se parte: cuáles son las acciones que nos reúnen a todas en un mismo lugar, desde donde estamos hermanadas, cuáles son nuestros deseos, y hacia dónde vamos.

Así iremos transitando una noche llena de canciones con contenido y sentido: ese que expresamos las mujeres con cada acción. Un rezo, una palabra de aliento, una buena acción, la diversión entre nosotras, ahí se ponen en juego las emociones de todas: de las participantes y del público.

P.: ¿Cómo imaginan a futuro este recorrido? ¿Añoran viajar con el espectáculo?

F.M.: Este es solo el comienzo y ya estamos pensando en nuevas convocatorias para el 2026. Viajar con el proyecto sería cumplir un hermoso sueño.

A.C.: Mis sueños son muchos y tienen que ver con seguir expandiendo desde mi lugar, la música en la comunidad, llegar a más personas, hacer música nueva, reversionar y aggiornar la música religiosa como se la conoce hasta ahora. Nosotras hablamos y compartimos los mismos temas universales: el amor, el deseo, el humor, la maternidad, la pareja, eso nos une a todas , más allá de su procedencia. Y desde ahí quiero unirnos: todas queremos tener una voz musical que nos represente. Poner play y decir: esta mujer está hablando/cantando por mi. Y hacia allá voy, haciendo covers y también haciendo mi propia música, expandiendo fronteras.