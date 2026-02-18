Qué es el Ramadán, la festividad musulmana que ya comenzó y dura toda una semana

Durante este mes sagrado, los creyentes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer, absteniéndose de comer, beber y mantener relaciones sexuales.

El Ramadán es el mes más sagrado del calendario islámico, un período que marca la conmemoración de la revelación del Corán al profeta Mahoma .

Este 2026, la festividad comenzó el 17 de febrero y se extenderá hasta el 19 de marzo , concordando con el avistamiento de la luna creciente. Como todos los años, millones de musulmanes de todo el mundo ayunan diariamente desde el amanecer hasta el atardecer, y se abstienen de peleas y mentiras.

Durante este tiempo, las mezquitas se llenan de oraciones nocturnas y los creyentes buscan acercarse más a Alá, mejorar su relación con él, fortalecer sus lazos familiares y comunitarios. También es un período de generosidad, meditación y actos de bondad, especialmente con los más necesitados. A continuación, conocé los detalles.

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y constituye uno de los cinco pilares del Islam , siendo el ayuno ( Sawm ) su práctica más conocida, que implica abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el atardecer.

Es obligatorio para todos los musulmanes adultos, excepto para aquellos que se encuentren en situaciones excepcionales, como los enfermos, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos o aquellos que estén de viaje. Sin embargo, las personas exentas deben compensar estos días en otro momento del año.

La festividad es de gran importancia espiritual, por lo que se caracteriza por una mayor dedicación a la oración (especialmente a la tarawih, una serie de oraciones nocturnas especiales), la lectura y la meditación, y los fieles también se esfuerzan por practicar la paciencia, la generosidad y la humildad.

Cada jornada comienza con una comida antes de que salga el sol, llamada suhoor, y culmina con el iftar, el alimento que rompe el ayuno y que, tradicionalmente, se }comparte en familia.

ramadan1

Uno de los eventos más significativos del Ramadán es la "Noche del Poder" (Laylat al-Qadr), que se celebra en los últimos diez días del mes.

Según la tradición islámica, es en esta noche cuando Alá reveló al profeta Mahoma las primeras palabras del Corán, y es considerado el momento más sagrado (la adoración equivale a más de 83 años de devoción).

Las celebraciones concluyen con el Eid al-Fitr (Fiesta de la Ruptura del Ayuno), que marca el inicio del mes de Shawwal. Esta festividad comienza con la aparición de la luna nueva y se caracteriza por oraciones especiales (Salat al-Eid), actos de generosidad (Zakat al-Fitr), reuniones familiares, ropa nueva y el intercambio de regalos.

ramadan3

La agenda del rey Mohammed VI durante el Ramadán

El inicio del Ramadán en Marruecos no solo marca un evento religioso, sino también una fecha clave en la agenda del rey Mohammed VI.

Si bien la Casa Real marroquí es conocida por mantener la privacidad, el monarca se muestra públicamente muy involucrado en las celebraciones religiosas, las tradiciones y las iniciativas institucionales durante este mes, especialmente en su papel como "Comandante de los Creyentes" (Amir al-Mu'minin).

Este 2026, autorizó la apertura de 157 mezquitas en todo el país según informó "Hespress". Estas fueron construidas o restauradas y ahora ofrecen un lugar de oración y recogimiento para miles de fieles.

Mohammed VI

Otro de los gestos importantes es el apoyo a la comunidad. El rey Mohammed VI impulsa diversas iniciativas sociales para ayudar a las familias más vulnerables, como la distribución de alimentos y distintos programas benéficos.

A diferencia de otros años, el príncipe heredero Moulay El Hassan asumió una presencia más destacada en las ceremonias oficiales, ya que el monarca ajustó su agenda pública por proceso de recuperación física, limitando su asistencia a actos prolongados.

mohammed vi 1

La tradición de enviar imanes a las comunidades marroquíes en el extranjero también forma parte del repertorio de actividades.