Jubilados desaparecidos en Chubut: el Gobierno ofrece $5 millones de recompensa por datos que permitan hallar a Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder

La recompensa busca obtener información sobre los dos jubilados vistos por última vez en octubre cuando viajaban hacia Camarones. El Ministerio de Seguridad aseguró que protegerá la identidad de quienes aporten datos útiles.

Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados desaparecidos hace casi dos mess en Chubut. NA

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de $5.000.000 por cada uno de los dos jubilados desaparecidos en Chubut, con el fin de obtener información que permita dar con el paradero de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder. La medida quedó oficializada este miércoles en el Boletín Oficial, a pedido de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa por averiguación de paradero. Días atrás, hallaron un cuerpo en plena búsqueda en la zona de rastrillaje.

Ofrecen una recompensa de $5 millones por cada uno de los jubilados desaparecidos en Chubut La resolución firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva establece que el incentivo económico se otorgará exclusivamente a quienes aporten datos relevantes sin haber intervenido en los hechos investigados, garantizando además la reserva de identidad de quienes colaboren. El pago se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad o en el lugar que determine la autoridad competente.

RESOL-2025-1373-APN-MSG recompensa jubilados desparecidos chubut El recorrido de la pareja y el hallazgo de la camioneta De acuerdo con la investigación, Morales -de 70 años, vecina del barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia- y Kreder -de 79 años, residente en el barrio Ciudadela- fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron en una Toyota Hilux champagne (NSP-455) desde el domicilio de Kreder rumbo a Camarones. Ese mismo día, a las 9:53, sus teléfonos registraron la última conexión.

El 17 de octubre, la camioneta fue encontrada cerrada y sin ocupantes en el sector conocido como Zanjón de Visser, a unos seis kilómetros de la costa y a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3. En su interior estaban los objetos personales de ambos. La investigación evalúa tres líneas posibles: ausencia voluntaria, evento accidental o participación de un tercero en un hecho delictivo.

El Ministerio ordenó también a las Fuerzas Federales difundir y exhibir los afiches de recompensa. La información puede aportarse de manera anónima a la línea gratuita 134, dependiente del Programa Nacional de Recompensas.

jubilados desaparecidos chubut A dos meses de la desaparición, la familia reclama avances La causa continúa abierta, pero las últimas semanas estuvieron marcadas por la falta de progresos. Según relató Claudia Kreder al medio Radiocracia, “la semana pasada no hubo búsqueda. Antes nos llamaban todos los días y ahora somos nosotras las que tenemos que llamar”. La familia sigue a la espera de resultados periciales clave. El estudio de ADN aún no fue entregado, pese al tiempo transcurrido, y tampoco hay información sobre las huellas dactilares levantadas en la camioneta. “Van a ser dos meses y todavía no se puede saber si hubo un tercero dentro del vehículo”, cuestionó. La ausencia total de indicios concretos profundiza la incertidumbre. “Es muy difícil entender que no haya aparecido un zapato, una prenda, el teléfono o algo: o se está buscando en el lugar equivocado, o no sé qué pasa”, expresó Claudia. La hipótesis de que el mar pudiera haber intervenido quedó casi descartada: “En Bahía Bustamante se buscó y no se encontró nada. Entiendo que el mar devuelve”, afirmó. La familia continúa recibiendo muestras de apoyo de la comunidad, pero la angustia crece. “Intentamos volver a la normalidad, pero es imposible. La vida cambió y necesitamos respuestas”, dijo Claudia. Aquella convicción inicial de que encontrarían a Morales y Kreder hoy se transformó en una duda que golpea: “Lo que para nosotros era una certeza, hoy es una pregunta: ¿los vamos a encontrar?”.