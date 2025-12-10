El 2026 pondrá a prueba la independencia de la Fed, al terminar el mandato de Jerome Powell

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se enfrenta a diversos desafíos que pondrán a prueba su independencia y gestión, en medio de presiones legales y políticas. Este martes 9 de diciembre comienza una reunión que durará dos días, para definir el recorte de las tasas de interés, uno de los temas centrales de los últimos meses.

Asimismo, esta resolución precederá a un turbulento 2026 , marcado por la llegada de un nuevo líder —será designado por el presidente de EEUU, Donald Trump— y por la conformación de la estructura de poder del banco central . Se trata de varios asuntos pendientes, que acrecentarán la división que se observó en el calendario habitual de reuniones y debates sobre políticas, según informó Reuters .

El mandato del presidente de la Fed, Jerome Powell , termina en mayo, y las expectativas están puestas en el nombre que anuncie Trump para sucederlo. En una breve lista de candidatos destaca Kevin Hassett , su principal asesor económico, entre otros. La nominación culminará con la confirmación del nuevo mandatario de la entidad financiera, probablemente a tiempo para presidir la reunión de la Reserva Federal de junio . El Comité Bancario del Senado celebrará una audiencia para evaluar al candidato, seguida de una votación de confirmación en el pleno del Senado.

En sus dos votaciones de confirmación para el puesto de presidente, Powell gozó de apoyo bipartidista, Powell disfrutó de apoyo bipartidista en dos votaciones de confirmación para el puesto de presidente, ganando por 84-13 cuando Trump lo promovió por primera vez en 2018 y por 80-19 en 2022 cuando fue reelegido por el expresidente Joe Biden.

El próximo presidente, en cambio, enfrentará una decisión más reñida, por la clara influencia que busca la administración en la Fed . De hecho, el candidato más reciente de Trump a la Junta de Gobernadores de la Fed, Stephen Miran, fue confirmado por 48 votos a favor y 47 en contra, con cuatro republicanos ausentes.

Estructura de poder

La Fed está conformada por una junta directiva de siete personas, cuyos miembros son nominados por el presidente y confirmados por el Senado, que supervisa el sistema; 12 presidentes de los bancos de reserva regionales con su propio personal y áreas de supervisión; y el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar las tasas de interés, que incluye a los gobernadores y a cinco de los presidentes de los bancos de reserva, cuatro de los cuales rotan en funciones de voto cada dos o tres años.

La definición sobre las tasas ha provocado fisuras entre los grupos por el choque de opiniones. En esa línea, las elecciones intermedias determinarán el control del Congreso durante el resto del mandato de Trump, que deberá esperar más de lo que desea para que se llegue a un acuerdo en la Fed, atado a la visión de sus representantes sobre los datos económicos.

La junta cuenta con mucha más influencia que solo política; puede cambiar las reglas del banco central para la comunicación pública, establecer los presupuestos y la dotación de personal de los bancos de reserva y determinar cómo se regulan los bancos más grandes. Pero los cambios más importantes se deben realizar con una mayoría en la junta, por lo que los objetivos de Trump podrían verse malogrados, ya que solo habrá nombrado tres de los siete puestos.

Además, tampoco está claro cuándo quedará vacante el siguiente puesto en la junta directiva que el republicano pueda ocupar. La presidencia de Powell podría terminar en mayo, pero su mandato se extiende hasta 2028, el último año completo de Trump como presidente. Si Powell elige seguir las prácticas anteriores, también dejaría la junta en mayo, aunque podría mantenerse abierto a otras opciones. Lo mismo ocurre con el actual vicepresidente Philip Jefferson, cuyo mandato termina en septiembre de 2027, pero su puesto en la junta del designado por Biden dura hasta 2036.

Bancos regionales

Ya en segundo plano se encuentran los bancos regionales, que se crearon como parte de una estructura federalista destinada a compensar la influencia de los centros políticos y financieros del país en Washington y Nueva York.

Sin embargo, la selección y retención de los presidentes de los bancos regionales pasó a convertirse en un tema relevante luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, resaltó que muchos de los actuales directores de estas entidades fueron contratados fuera del área del país que representan. Todos están actualmente en proceso de reelección por un nuevo mandato de cinco años, y se espera que la decisión sobre las reelecciones se tome a principios del próximo año.

Si bien Bessent aclaró que su sugerencia no tenía la intención de aplicarse retroactivamente, ahora la Junta de Gobernadores supervisa a los bancos regionales, y algunas opiniones legales sugieren que los presidentes regionales podrían ser destituidos a voluntad por la mayoría de la junta, lo que podría exponerlos a presiones en las decisiones sobre las tasas de interés.