Por la detección de un virus contagioso, el Senasa prohibió las importaciones de alimentos porcinos de España

Luego de detectar la Peste Porcina Africana (PPA) en jabalíes en Barcelona, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) suspendió temporalmente las importaciones de mercancías de riesgo que provengan de España, sobre todo para prevenir la entrada de productos capaces de vehiculizar el virus.

Se trata de una enfermedad exótica en Argentina y países sudamericanos que afecta a los cerdos domésticos y silvestres, aunque no es riesgosa para las personas ni altera los productos porcinos .

De todas formas, sí es peligrosa para los animales: se trasmite a través de contacto directo o indirecto y causa alta mortalidad. A su vez, puede persistir durante mucho tiempo en el medio ambiente, incluso en una alta variedad de productos porcinos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España detectó la presencia del virus y comunicó la información a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Inmediatamente, el Senasa reforzó las medidas de prevención sanitaria y los controles de cargas comerciales en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos , con el objetivo de prevenir la entrada de productos de origen porcino.

A partir de las medidas impuestas por el organismo sanitario, solo se autorizará el ingreso de mercancías porcinas comerciales cuyos procesos de elaboración garanticen la inactivación del virus de PPA. Por el momento, está permitida la entrada al país de jamones madurados durante al menos 6 meses, productos cocidos o tripas saladas (según tratamiento de inactivación del patógeno), alimentos para mascotas extrusados o enlatados.

Todos los demás productos porcinos, como salazones, chorizos secos y jamones crudos de menos de 6 meses de maduración no podrán ingresar a la Argentina ya que constituyen un riesgo sanitario.

A su vez, desde el organismo explicaron que "es fundamental el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad que se aplican en las granjas porcinas, considerando el impacto productivo y comercial que generaría su ingreso y que no existe una vacuna para su control. Ante un eventual ingreso del virus, el Senasa cuenta con un plan de contingencia —Resolución N° 275/23 - para aplicar las medidas sanitarias de contención y erradicación de la enfermedad requeridas".

Por último, el organismo sanitario recordó que "ante la sospecha de signos clínicos o eventos sanitarios no habituales en porcinos, se debe notificar inmediatamente al Senasa, particularmente si se observa aumento de la mortandad, manchas o enrojecimiento en la piel, fiebre alta y abatimiento".