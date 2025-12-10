SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 19:00

Plazo fijo con tasas por el piso: cuánto gano si invierto $250.000 a 30 días

La baja de ingresos en estas gestiones afecta la planificación de quienes buscan una opción fácil para mantener el valor del dinero.

El Plazo Fijo deja de ser una opción muy rentable a fin de año.

El final del año llegó con un escenario complicado para quienes eligen ahorrar su plata en un plazo fijo. Las entidades ajustaron sus tasas hacia abajo y la ganancia de esta inversión volvió a quedar en desventaja frente a los precios.

La menor rentabilidad afecta negativamente a los depósitos de 30 días, que suelen ser la alternativa más común entre los ahorradores.

Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto gano si deposito $250.000 en diciembre 2025

Las nuevas tasas informadas por los principales bancos del país bajo el Régimen de Transparencia muestran un rango que va del 21 % al 25 % de TNA. Con esos valores, las ganancias de un plazo fijo tradicional quedan muy por debajo de la inflación estimada para fin de año.

De todas formas, muchos usuarios mantienen esta alternativa como una opción fácil y rápida de ahorrar. Según las cifras oficiales, un depósito de $250.000 a 30 días deja los siguientes resultados:

En sucursal

  • Capital: $250.000

  • Interés obtenido: $4.212,33

  • Total al vencimiento: $254.212,33

  • TNA: 20,50 %

  • TEA: 22,54 %

Online

  • Capital: $250.000

  • Interés obtenido: $4.623,29

  • Total al vencimiento: $254.623,29

  • TNA: 22,50 %

  • TEA: 24,98 %

Las diferencias entre operar en sucursal y hacerlo de manera digital se deben a la competencia entre bancos para captar depósitos a través de sus plataformas. El canal electrónico suele ofrecer una tasa levemente más alta, aunque sigue sin cubrir el avance de los precios.

Con estas tasas, aunque muchos imaginan que un plazo más largo mejora el rendimiento, el escenario actual muestra otra cosa:

El plazo a 60 días en sucursal tiene un interés de $8.424,66. Mientras que si se hace online, el interés es de $9.657,53. Pero para el plazo fijo a 90 días, los intereses que se ganan de manera presencial son de $12.020,55. Pero de manera online, el interés es de $15.102,74.

