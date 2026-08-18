La Argentina enviará ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

El equipamiento estará integrado por 32 efectivos y medios del Ejército Argentino. La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico para hospitales, entre otros.

Ante la emergencia provocada por el reciente terremoto de magnitud 7,4, la Argentina desplegará en Colombia un contingente de las Fuerzas Armadas con ayuda humanitaria tras el desastre. El equipamiento estará integrado por 32 efectivos y medios del Ejército Argentino .

La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua , apoyo logístico de comunicaciones para los hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y asegurar el autoabastecimiento del contingente argentino.

Un Hércules C-130 llevará el material necesario para brindar la asistencia solicitada por Colombia, entre ellos una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico, mientras que un Embraer RJ-140 transportará a los 32 efectivos que estarán abocados a la misión.

Durante la fase de planificación, el personal alistado para la misión completó la preparación sanitaria específica requerida para operar en una región tropical, que incluye vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria.

El contingente argentino tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó , en el departamento del Chocó, una de las zonas mayormente afectadas. Se trata de un entorno operativo especialmente complejo por su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas y las limitaciones de la infraestructura vial .

Entre los elementos que se aportarán a la causa, está una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico. @NotiExpressColo

La operación será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, y se desarrollará en articulación con las autoridades colombianas, a través de los canales diplomáticos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Será el único contingente militar argentino desplegado para brindar asistencia humanitaria en Colombia y concentrará las capacidades aportadas por nuestro país para apoyar la respuesta a la emergencia.

La carga de materiales del Hércules C-130 comenzará a las 16:00 en la I Brigada Aérea de El Palomar. El despegue del Hércules C-130 está previsto para las 19:00, mientras que el Embraer RJ-140, que transportará a los 32 efectivos, partirá a las 23:00

Desesperada búsqueda contra reloj entre los escombros, a una semana del terremoto en Colombia

Colombia continúa con la remoción de escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace una semana, mientras disminuyen las posibilidades de encontrar con vida a las más de 100 personas que siguen desaparecidas. El sismo dejó casi 300 muertos, destruyó miles de viviendas y provocó graves daños en distintas ciudades.

Las tareas se concentran en las zonas más afectadas, donde retroexcavadoras, grúas y camiones trabajan entre los restos de casas, edificios, hoteles y hospitales que fueron derrumbados por el movimiento telúrico ocurrido el lunes pasado.

En Pereira, una de las localidades más golpeadas, las máquinas retiraron grandes cantidades de materiales y acumularon ladrillos, hierros y otros restos. Los equipos de emergencia también restringieron el ingreso de voluntarios a las estructuras dañadas para evitar nuevos accidentes.