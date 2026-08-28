Becas Manuel Belgrano: el Gobierno oficializó el aumento y el nuevo monto mensual

La actualización fue establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y rige de manera retroactiva desde junio. La ayuda para estudiantes de carreras estratégicas pasó de $122.527 a $187.495 mensuales.

El Gobierno nacional oficializó un aumento en el monto de las Becas Manuel Belgrano , destinadas a estudiantes universitarios que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y social del país . La actualización fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y tiene vigencia retroactiva desde junio de 2026 .

A través de la Resolución N° 544/2026, el secretario de Educación, Carlos Torrendell , estableció que el monto mensual de la beca quedará fijado en $187.495 a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026 .

Hasta ahora, el beneficio tenía un valor mensual de $122.527 . De esta manera, la actualización representa un incremento de $64.968 respecto del monto anterior.

Según los fundamentos de la medida, el objetivo es adecuar la asistencia económica destinada a estudiantes que cursan carreras vinculadas con áreas estratégicas , en línea con las necesidades actuales del sistema educativo y con los objetivos del programa.

Las Becas Manuel Belgrano están dirigidas a estudiantes regulares argentinos que cursan carreras de pregrado y grado en universidades públicas nacionales o provinciales. El programa apunta a promover el ingreso, la permanencia y la graduación en sectores considerados prioritarios para el desarrollo económico y social.

Las becas Manuel Belgrano son consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y social del país.

Entre las áreas contempladas se encuentran energía e hidrocarburos, minería y geociencias, logística e infraestructura, agroindustria y biotecnología, tecnologías de la información y control de sistemas, profesorados en áreas estratégicas y ciencias exactas y naturales.

El beneficio tiene una duración de 12 meses y puede renovarse anualmente. El plazo máximo es de tres años para carreras de pregrado y de cinco años para carreras de grado.

Para postularse, los estudiantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. La edad límite es de 30 años para los ingresantes y de 35 años para quienes ya se encuentran avanzados en sus carreras, con excepciones previstas para casos como discapacidad o crianza monoparental.

Además, se requiere cursar de manera presencial, salvo quienes acrediten una discapacidad. Entre las condiciones también figura no adeudar materias del nivel secundario al momento de la inscripción, que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y no percibir otros beneficios similares otorgados por programas estatales.

Para 2026, el programa estableció un cupo máximo de 36.000 becas. Las carreras alcanzadas incluyen, entre otras, sistemas de información, ingeniería en telecomunicaciones, automatización y control de procesos industriales, gestión ambiental, biología, física, matemática, química, agronomía, producción agropecuaria, higiene y seguridad laboral y geografía.