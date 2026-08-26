Justicia: el Gobierno creó un programa nacional para fortalecer los Juzgados de Paz

La iniciativa funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia y buscará ampliar la capacitación, modernizar la gestión y mejorar el acceso a la Justicia de Paz en todo el país. También contempla herramientas digitales, oralidad y lenguaje claro.

El Ministerio de Justicia lanzó un programa nacional que apunta a capacitar a los operadores judiciales, incorporar herramientas digitales y mejorar el acceso a la Justicia en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

El Gobierno creó el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia de Paz , una iniciativa que tendrá alcance federal y estará orientada a mejorar la capacitación y la modernización institucional de los Juzgados de Paz.

La medida fue establecida mediante la Resolución 397/2026 del Ministerio de Justicia , publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques . El programa funcionará en el ámbito de la Secretaría de Justicia y tendrá como objetivo fortalecer el acceso a la Justicia de Paz en todo el territorio nacional.

La resolución destaca el papel que cumplen los Juzgados de Paz, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde en numerosos casos representan la primera y única presencia estatal con capacidad jurisdiccional para atender conflictos familiares, sociales y comunitarios.

En ese marco, la iniciativa apunta a promover la capacitación permanente de quienes trabajan en estos órganos judiciales en áreas como derecho de familia, protección integral de niños, niñas y adolescentes, derechos de adultos mayores, acceso a la Justicia, oralidad procesal, gestión judicial, lenguaje claro, resolución alternativa de conflictos y herramientas tecnológicas.

Entre los objetivos del nuevo programa se encuentra también incorporar herramientas de oralidad, sistemas de gestión digital y criterios de lenguaje claro en las prácticas de los Juzgados de Paz, con el propósito de avanzar hacia una Justicia más ágil, comprensible y accesible para la ciudadanía.

La propuesta contempla además la implementación de instancias de formación tanto presenciales como virtuales para facilitar el acceso a la capacitación continua en todo el país y reducir las desigualdades territoriales.

La coordinación general del programa estará a cargo de la Dirección Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá a su vez la facultad de dictar las normas complementarias y operativas necesarias para su puesta en marcha.

La iniciativa también prevé acciones de cooperación y asistencia técnica a través de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, en articulación con el Sistema Universitario Nacional y los Poderes Judiciales provinciales.

La resolución invita a participar del programa a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), a las Cortes y Superiores Tribunales provinciales y porteños, a instituciones universitarias, organismos internacionales y otras entidades vinculadas con la materia.

La participación se formalizará mediante convenios específicos de cooperación, que serán suscriptos por el titular del Ministerio de Justicia o por quien sea autorizado para hacerlo en el marco de la normativa vigente.