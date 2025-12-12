HBO Max anticipó su 2026 con imágenes inéditas de "Euphoria", "House of The Dragon", "Lanterns" y más + Seguir en









La plataforma de streaming presentó un video adelanto de las series originales más importantes que llegan el próximo año.

La serie protagonizada por Zendaya vuelve a HBO y HBO Max.

HBO Max lanzó hoy un nuevo spot que presenta la extraordinaria propuesta de series originales, documentales, nuevas temporadas que regresan en 2026 y contenidos favoritos de la audiencia, incluyendo material inédito e imágenes nunca vistas.

El video muestra imágenes inéditas de las series The Pitt, A Knight of the Seven Kingdoms, Industry, DTF St. Louis, Rooster, The Comeback, Euphoria, Half Man, House of the Dragon, War, Dune: Prophecy, Lanterns y un proyecto sin titulo de Larry David.

Llegando en 2026 _ HBO Max El regreso de Euphoria a HBO Max Junto al adelanto antes mencionado, HBO Max reveló las imágenes oficiales de los personajes principales de Euphoria, su aclamada serie dramática original, acompañadas de una vista previa de los guiones de la nueva y esperada tercera temporada, que llegará en abril de 2026.

El elenco de la nueva temporada incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin "Bonez" Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie.

Embed - HBO Max on Instagram: "She has never ever been happier. Season 3 of #Euphoria is coming April 2026 to HBO Max." View this post on Instagram Producida en alianza con A24, Euphoria está creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Zendaya. La música de la tercera temporada estará a cargo de los reconocidos compositores Hans Zimmer y Labrinth.