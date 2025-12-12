Juró Carlos Alberto Presti en Defensa y se prepara para reorganizar la cúpula militar del Gobierno

El Gobierno oficializó la llegada del teniente general a la cartera de Defensa. Así, el flamante funcionario apuntará a realizar una reestructuración del área, con fuerte presencia castrense y cambios inminentes en las jefaturas del Estado Mayor Conjunto y las tres fuerzas.

El teniente general Carlos Alberto Presti asumió este viernes al mediodía como ministro de Defensa , en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezada por el presidente Javier Milei . Con la fórmula tradicional “por Dios y la patria” , quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.

Entre los invitados se destacaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello ; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona ; y el responsable de Salud, Mario Lugones .

También estuvieron presentes los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri , hoy senadores, además del embajador estadounidense, Peter Lamelas , habitué de Casa Rosada en las últimas semanas (además de reuniones también participó de la asunción de Monteoliva).

Entre los asistentes también se anotó el asesor Santiago Caputo , quien pese a cruzar un saludo al comienzo de la ceremonia con Eduardo “Lule” Menem , evitó ocupar una silla vacía ubicada a su lado . La escena se llevó algunas miradas en un salón atento a cada señal interna.

Otro momento particular llegó cuando todos los presentes se pusieron de pie al unísono. La orden respondió a un gesto de Karina Milei , quien en realidad estaba pidiéndoles únicamente a los ministros que se acomodaran para la foto oficial . El movimiento colectivo tuvo un efecto inmediato y desató un murmullo entre los invitados que interpretaron la señal como una instrucción general.

MINISTROS JURA CARLOS PRESTI Los ministros dijeron presente en la jura de Carlos Presti. Presidencia

La llegada de Presti a Defensa resuelve uno de los movimientos más postergados del Ejecutivo. Milei había mantenido en funciones a su antecesor, Luis Petri, hasta concretar la incorporación de los aviones F-16, una condición que el Gobierno consideraba central antes de liberar el pase del mendocino a la Cámara de Diputados. Con ese capítulo cerrado, la conducción del área queda ahora en manos de un militar de estrecho vínculo con la secretaria General.

El flamante ministro tendrá por delante una agenda exigente desde el primer día. La recomposición salarial de las fuerzas es uno de los puntos más sensibles, junto con la normalización de la obra social militar, cuya situación interna es señalada como crítica. La deuda acumulada es millonaria y los reclamos por prestaciones deficientes se multiplican entre los más de 600 mil afiliados.

JAVIER MILEI LUIS PETRI Y CARLSO PRESTI El presidente junto a Luis Petri y su sucesor, Carlos Presti. Presidencia

Presti también avanzará en el armado de un gabinete con fuerte presencia castrense. Según lo previsto, entre cinco y seis altos mandos ocuparán lugares estratégicos, acompañados por solo dos civiles. Se trata de una estructura que marca un giro histórico: desde el retorno democrático nunca un militar había conducido Defensa desde el inicio de una gestión.

Otro dato relevante es que Presti no renunciará a su estatus militar mientras ocupe la cartera. Amparado en la figura de la Disponibilidad prevista en la normativa castrense, podrá ejercer la función por hasta seis meses sin perder grado ni antigüedad. El tiempo será computado para su futuro retiro y le permitirá conservar su condición dentro de la fuerza.

Con su asunción, Milei termina de cerrar una transición que se extendió más de lo que marcaban los tiempos públicos. La presencia del Presidente, la participación de Karina Milei y el respaldo de la tropa política completaron un acto que, además de formalizar un cambio de mando, buscó enviar una señal de orden en un área clave para la gestión.