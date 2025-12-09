El "gurú del blue" anticipó cuál será la estrella del mercado en 2026

El analista financiero Salvador Di Stéfano , conocido como el "gurú del dólar blue" , ofreció un análisis sobre las principales perspectivas económicas y financieras para el 2026 y designó cuál será el activo estrella del año que se avecina.

La tasa en Estados Unidos podría tener una baja pronunciada, Argentina se vería beneficiada por partida doble, suba de materias primas y baja de riesgo país.

Los mercados mundiales mostraran un cambio estructural en los mercados emergentes, la Reserva Federal (Fed) continuará con un sendero a la baja de los tipos de interés, que impulsará el precio de las materias primas y el riesgo emergente se ubicará en niveles extraordinariamente bajos.

El presidente Donald Trump ha nominado como próximo presidente de la Reserva Federal a Kevin Hassett, cuyo pensamiento se alinea con las ideas del oficialismo, ya que pregona tasas más bajas, priorizando actividad y crecimiento, y es proclive a desregular profundamente la economía.

dolar blue Depositphotos

Con un escenario de tasas bajas en el 2026, no debería resultar extraño que las materias primas alcancen valores superiores a los actuales, y esto beneficia a la República Argentina, que puntualmente en el plano agrícola está ante la presencia de una cosecha récord. Esto implicaría que llegarían más dólares al país, lo que sería una preocupación menos para el gobierno.

No debemos pasar por alto el precio del petróleo y el gas, en especial este último que en la semana superó los u$s5,0 el millón del BTU, precio que es sumamente atractivo y que potencia los desarrollos energéticos en Argentina.

En el plano local, las principales consultoras de la Argentina proyectaron indicadores financieros a un año, la media de las consultoras ve para los próximos 12 meses una inflación en 21,3%, una tasa de devaluación en el 16,1% y una inflación en dólares del 4,5%, mientras que el tipo de cambio se ubicaría en $1.683, esto implica que se ubicará dentro de las bandas predeterminadas por el Banco Central, ya que al 30 de noviembre del año 2026 la banda superior se ubicaría en $1.701.

Los pronósticos del Relevamiento de Expectativa de Mercado se caracterizaron por estar siempre por encima de la realidad, con lo cual no descartamos que la inflación se ubique por debajo de dicha marca, y lo mismo podría ocurrir con el tipo de cambio, por ende, somos muy optimistas con lo que suceda en materia económica en el año 2026.

Las proyecciones de comercio exterior auguran exportaciones por u$s90.320 millones e importaciones por u$s81.614 millones, lo que daría un saldo de balanza comercial de u$s8.706 millones. Las proyecciones de crecimiento serían del 3,4% y el resultado fiscal primario de $15.157 millones.

El mercado de capitales está descontando muy buenas expectativas para el año 2026, CABA colocó un bono a 7 años a una tasa del 7,8% por un monto de U$S 600 millones. La provincia de Córdoba colocó un bono a 7 años por U$S 725 millones a una tasa del 9,75% anual. La provincia de Santa Fe acaba de colocar un bono a 9 años, por u$s800 millones a una tasa del 8,1% anual.

Es muy loco, pero los estados subnacionales y las empresas colocan bonos a tasas inferiores a los rendimientos de los bonos nacionales. Por ejemplo, el bono AL35 que vence dentro de 10 años rinde el 10,1% anual, esto implica que estamos ante un escenario de suba de los bonos nacionales o caída de los bonos de los Estados Subnacionales, creo que me inclino por la primera afirmación.

Esta semana la tasa en pesos volvió a mostrar una baja importante, por ende, todos los caminos conducen a las acciones.

Conclusión