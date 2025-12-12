Las tasas de los FCI money market en pesos siguen a la baja: qué alternativas tienen los ahorristas

Hoy en día, los FCI money market en pesos apenas ofrecen una rentabilidad mensual promedio de alrededor del 1,3%.

Las tasas en Argentina continúan cayendo desde que se inició esa tendencia poselectoral, algo que inevitablemente impactó en los FCI money market de bajo riesgo . En este contexto, los ahorristas e inversores se preguntan dónde colocar los pesos para obtener un mayor beneficio .

Las tasas de interés se desplomaron a niveles no vistos desde julio tras una serie de decisiones del Gobierno y del mercado que aumentaron la liquidez en pesos y redujeron las tensiones financieras registradas antes y durante las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Desde el triunfo del oficialismo, las tasas de referencia, tanto para crédito como para depósitos a plazo fijo y fondos comunes de inversión, se comprimieron hasta 30 puntos porcentuales , con rendimientos que actualmente oscilan entre aproximadamente 20% y 30% anual.

El equipo económico flexibilizó varias normas para aflojar el “apretón monetario” que había aplicado antes de las elecciones : redujo los encajes bancarios, bajó las tasas en las licitaciones de deuda en pesos y limitó la proporción de recursos que los fondos comunes pueden invertir en cauciones bursátiles, lo que los obligó a canalizar más dinero hacia el sistema financiero.

Por este motivo, hoy en día, los FCI money market en pesos ofrecen una rentabilidad mensual promedio de alrededor del 1,3% . En comparación, la caución paga un 1,5%.

"En diciembre, puede haber varios escenarios, pero dos que se repiten mucho es cobrar aguinaldo y tener dinero que después va a ser dispuesto en corto plazo para gastos navideños o vacaciones. Entonces, una buena alternativa es disponerlo en una inversión conservadora, que tenga buenos créditos, que tenga poca o nula volatilidad y que rinda más que un money market", relató Mariano Pantanetti, gerente de Canales de Parakeet Fondos.

pesos.jpg Los FCI money market en pesos sufrieron una fuerte caída de rentabilidad.

Alternativas a los FCI money market

De acuerdo al especialista, las alternativas en cuestión serían fondos T+1 que inviertan en Lecaps, plazos fijos, fideicomisos financieros y obligaciones negociables de corto plazo, para conseguir un rendimiento que iguale o supere el 30% anual.

Por su parte, Ian Colombo, asesor financiero en Cocos Gold, indicó que otra opción a los FCI money market es apostar por vehículos o activos ligados a la inflación o de tasa mixta.

"Preferimos estar haciendo tasa en pesos en cosas que paguen algo atado a la inflación o algo que esté vinculado, por ejemplo, a la tasa de plazo fijo, como un bono dual o un bono CER", señaló.

En esta línea, los estrategas de Adcap Grupo Financiero recomendaron el TZXM6, cuyo breakeven frente a la tasa fija se ubicó en torno al 1,9%, un nivel considerado "bajo en relación con el consenso para los próximos tres registros de inflación".

"Un poco más adelantado en la curva, también vemos valor en el TZX26, que opera con un breakeven de 1,8%. Para inversores dispuestos a extender duration, el T30A7 ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 36% y un breakeven de 2,2% —alto, en nuestra opinión—, pero podría generar un retorno real de dos dígitos si la inflación se ubica por debajo del 1,5% en la segunda mitad de 2026", añadieron.