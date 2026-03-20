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20 de marzo 2026 - 16:33

El PBI creció 4,4% en 2025, pero registró su segunda desaceleración trimestral consecutiva

Si bien la economía trepó a un nivel récord, preocupa la heterogeneidad sectorial y su impacto negativo en materia de empleo.

El PBI creció en 2025, pero con mucha heterogeneidad sectorial.

El PBI creció en 2025, pero con mucha heterogeneidad sectorial.

En línea con lo que había anticipado el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), este viernes el INDEC informó que el Producto Bruto Interno (PBI) se expandió 4,4% en 2025. Si bien la economía trepó a un nivel récord, sobre el cierre del año pasado se observó una nueva desaceleración, a la vez que preocupa la heterogeneidad sectorial y su impacto negativo en materia de empleo.

Según las estadísticas oficiales, el PBI no solo recuperó las caídas de los dos años previos, sino que marcó un máximo desde el inicio de la serie (2004), medido a precios constantes. Valuado en dólares, el país generó unos u$s680.663 millones aproximadamente.

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