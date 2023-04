El pronóstico de Miguel Kiguel tras la disparada del dólar blue

El especialista en macroeconomía y mercados financieros marcó al último índice de inflación como un agravante en la suba de la moneda norteamericana: "La inflación fue de un 7%. Eso sorprendió a todo el mundo y dijeron 'ah las cosas están mucho mas complicadas de lo que pensábamos, las tasas de interés son bajas, no sé si quiero defender mis pesos, me voy al dólar '".

El pronóstico de Miguel Kiguel

"La pregunta más importante es cómo se puede parar esto, y la verdad que está difícil porque el Gobierno no tiene reservas, sin reservas no se puede controlar el tipo de cambio, no está subiendo la tasa de interés que es una de las herramientas que se usó en el pasado para frenar al dólar, y pareciera que la única bala que tiene es el acuerdo con el FMI. Pero esta vez el FMI pide cosas, que el Gobierno tome algunas acciones que no son las que le gusta tomar al Gobierno, como medidas en el frente cambiario, subir la tasa de interés, subir tarifas", explicó el economista en relación a las acciones que se podrían tomar en el corto y mediano plazo.

Y lanzó su pronóstico de cara al futuro: "Si no se logra controlar, el dólar seguirá subiendo. En algún momento va a parar, especialmente si no hay una emisión descontrolada, pero el efecto que va a tener es sobre una inflación que va a seguir subiendo y probablemente veamos un ciclo continuo de mayor inflación, algún que otro salto en el tipo de cambio, y claramente un deterioro muy grande en todas las condiciones económicas de la gente".

"Trabajar con esta inflación o tener un salario con esta situación es angustiante. Es una situación muy difícil de manejar, y la crisis económica lleva a una crisis política. Estamos a muy poco de las elecciones y puede haber un vacío en el manejo económico, esa es la gran preocupación en este momento", concluyó.