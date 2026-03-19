El superávit comercial se redujo a u$s788 millones en febrero, mínimo de siete meses

La merma se produjo tanto por una contracción en las exportaciones, como por un repunte de las importaciones luego de cuatro bajas mensuales consecutivas.

El superávit comercial se redujo a u$s788 millones en febrero, el nivel más bajo en siete meses. La merma se produjo tanto por una contracción en las exportaciones, como por un repunte de las importaciones luego de cuatro bajas mensuales consecutivas.